Luzes de satélites da SpaceX assustam moradores no interior do Ceará

Moradores de Ipueiras e Boa Viagem, no interior do Ceará, avistaram satélites no início da noite desta quarta-feira (5). Segundo o professor de astronomia e colunista do Diário do Nordeste, Ednardo Rodrigues, o equipamento pertence a SpaceX, fabricante estadunidense de sistemas aeroespaciais fundada por Elon Musk.

"Isso aí é coisa de outro mundo", diz um homem em uma gravação a qual o Diário do Nordeste teve acesso. "Os cabras aqui tão tudo assombrado com essas luzes", relata Auri Isidio, motorista que estava em Boa Viagem na ocasião.

Em nota, o Corpo dos Bombeiros de Poranga informou que um agricultor também avistou os satélites em Ipueiras. "Hoje à noite, por volta das 18h40min, um agricultor da localidade de Lagoa do Arroz, Ipueiras, avistou várias luzes piscantes no céu. As mesmas se seguiam e depois de um certo tempo desapareceram", diz o texto.

Segundo a corporação, o avistamento de luzes não é raro na região. "Muitos caçadores à noite, já se depararam com a aparição de luzes, que segundo relatos 'clareiam' todo o chão. Depois do ocorrido, o agricultor entrou em contato com um de nossos brigadistas enviando o vídeo e relatando o ocorrido", explica.

O professor de astronomia Ednardo Rodrigues afirma que os satélites foram lançados por meio de foguetes Falcon 9 da Space X. Ao todo foram lançados 23 satélites.