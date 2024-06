'Estou sem chão', diz mãe de bebê de 5 meses que morreu após se engasgar em creche de Itaitinga

Um bebê de 5 meses morreu após se engasgar em uma creche particular em Itaitinga, na Grande Fortaleza, na última segunda-feira (3). Segundo uma funcionária da instituição, José Raffael de Sousa Alves havia acabado de tomar leite quando começou a passa mal, e faleceu em uma unidade de saúde no bairro Ancuri, na Capital cearense.

A mãe, Nilcilene Sousa Alves, de 32 anos, estava no trabalho quando foi informada que o filho estava na unidade de saúde. "Quando cheguei lá, abracei meu filho e ele já estava sem sinais vitais", desabafou, em entrevista ao Diário do Nordeste.

O pequeno foi enterrado nessa terça-feira (4), em Trairi, no Interior do Ceará, cidade natal da família. Segundo a mãe, o bebê havia entrado na creche no fim do mês passado, após ela conseguir um emprego. "Ele estava se adaptando bem", diz a mãe.

Parada cardiorrespiratória

Nilcilene relata que recebeu a ligação da creche por volta de 16h53 da segunda. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou, em nota, que foi acionado às 17h01 e chegou ao local em torno de 17h21. Uma UTI móvel junto a uma ambulância de Suporte Avançado foram acionadas, mas o bebê já estava em parada cardiorrespiratória.

"O Samu Ceará lamenta esse momento de dor e se solidariza com a família", disse o órgão.

As circunstâncias da morte de José Raffael são investigadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A Delegacia Metropolitana de Itaitinga esta a cargo das diligências. "Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que irão auxiliar os trabalhos policiais", diz a pasta.

'Estou sem chão', relata mãe

Raffael era o primeiro filho de Nilcilene e do marido, Daniel. Ela relata que a família toda está "sem chão" e que ela "toda hora procura entender o que houve".

"Era nosso primeiro filho. Eu não tenho estímulo para nada. Saber que eu vou voltar pra casa, abrir a porta e sentir o cheiro dele. Não sei o que vai ser da nossa vida daqui pra frente", desabafa.

Segundo a auxiliar de confeitaria, ela não sabe ao certo o que houve, pois recebeu a versão de que ele havia se engasgado com leite e outra que ele havia sofrido o engasgo após arrotar.