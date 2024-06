Cagece suspende abastecimento de água em Fortaleza e Região Metropolitana; veja o horário

A Companhia de Rede e Esgoto do Ceará (Cagece) anunciou a substituição de um trecho da adutora que atende a Estação de Tratamento Gavião (ETA Gavião). Com isso, haverá suspensão do abastecimento de água em Fortaleza, Maracanaú, Eusébio e em parte de Pacatuba, Maranguape e Itaitinga, nesta quarta-feira (5). Conforme a organização, a paralisação vai até as 19h. No entanto, em localidades mais distantes da adutora, poderá levar mais tempo.

Veja também Ceará ‘Juventude Negra Viva’: veja metas que o CE aderiu para tentar reduzir vulnerabilidades e violência Ceará Campus do ITA no Ceará terá Instituto de Ciência e Tecnologia; acordo é assinado nesta terça (4)

O objetivo da suspensão, de acordo com a Cegece, é oferecer mais um reforço no sistema que abastece as zonas Norte e Leste de Fortaleza, visando oferecer mais segurança hídrica para a população.

A companhia orienta que, durante a suspensão, a população consuma a água reservada apenas para atividades essenciais do dia a dia.

Em casos de dúvidas, é possível entrar em contato com a Cegece pela Central de Atendimento (0800-275-0195), pelo aplicativo Cagece App (disponível para Android e iOS) ou por meio da Gesse, assistente virtual que atende no portal da companhia.