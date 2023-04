Corpo de jovem desaparecido há dois dias após pular em rio em Graça é encontrado

O corpo do jovem, João Evangelista Bezerra de Alcântara, desaparecido há dois dias foi encontrado na manhã desta terça-feira (4), próximo à ponte das Extremas dos Furtados, próximo ao local que ele pulou. A informação foi confirmada pelo subtenente José Caldas, do Corpo de Bombeiros.

O homem, de 21 anos, desapareceu após ser arrastado pela correnteza no rio Urubu, em Graça, na região Norte do Ceará. O caso foi no último domingo (2). Dois amigos que estavam com a vítima conseguiram se salvar.

João Evangelista estava com dois outros jovens, identificados como Mateus Bleasbi Teles e Antônio Carlos Dias de Oliveira, ambos de 20 anos, bebendo próximo ao rio. Em determinado momento, João Evangelista foi ao rio para um banho, e os amigos o viram sendo arrastado pela correnteza.

Ao tentar salvar o amigo, eles foram também arrastados, mas conseguiram se "agarrar" em galhos de árvores e saíram do rio. Estava chovendo na hora.

O subtenente José Caldas, do Corpo de Bombeiros, informou que quatro bombeiros atuaram nas buscas com a ajuda da população.