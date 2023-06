Inscrições para programa de Super Bolsas Filantrópicas na Unifor encerram nesta sexta (9)

As inscrições para a nova edição do Programa Super Bolsas Filantrópicas da Fundação Edson Queiroz encerram nesta sexta-feira (9). O projeto disponibiliza bolsas de 50% e 100% para cursos de graduação presencial e a distância (EAD) na Universidade de Fortaleza (Unifor).

O benefício, destinado a pessoas de baixa renda com o ensino médio completo, requer uma inscrição em primeira fase, que consiste no preenchimento de um formulário socioeconômico de forma online.

Segundo a universidade, inclusive, o e-mail cadastrado por cada um dos candidatos será usado como comunicação para todas as atualizações das próximas fases.

O programa em questão é resultado da obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) do Ministério da Educação (MEC) pela Fundação Edson Queiroz.

Quais os critérios?

Como são bolsas exclusivas para candidatos de baixa renda, a primeira fase solicita informações socioeconômicas que deverão ser comprovadas por meio de documentos já na segunda fase da seleção.

As bolsas integrais, então, serão destinadas às pessoas com renda familiar bruta mensal per capita de até um salário mínimo e meio, enquanto as bolsas de 50% irão para os candidatos com renda familiar bruta mensal per capita de até três salários mínimos.

Os interessados em participar da seleção devem ter concluído o Ensino Médio. Nesse quesito, serão aceitas inscrições de estudantes que terminaram os estudos recentemente, mas também quem já ingressou numa universidade, seja na própria Unifor ou em outra instituição, e até quem já possui uma graduação anterior.

Já no edital, a instituição de ensino também lembra que o programa não contempla estrangeiros não naturalizados brasileiros e pessoas que já são beneficiárias de bolsa do programa Cebas.

Na segunda fase, os candidatos aprovados na primeira etapa deverão enviar toda a documentação comprobatória necessária de forma online, sem deixar nenhum pendente e todos em apenas uma única remessa.

Links dos processos seletivos

Para candidatos que optaram por graduações a distância (EAD):

Redação online: https://inscricaoead.unifor.br/login/674

Enem: https://inscricaoead.unifor.br/login/672

Notas de processos seletivos anteriores da Unifor: https://inscricaoead.unifor.br/login/673

Transferência: https://inscricaoead.unifor.br/login/1100

Para candidatos que optaram por graduações presenciais:

Redação online: https://inscricao.unifor.br/login/681

Enem: https://inscricao.unifor.br/login/679

Notas de processos seletivos anteriores da Unifor: https://inscricao.unifor.br/login/680

Transferência: https://inscricao.unifor.br/login/5720231

