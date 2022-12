Fundação Edson Queiroz concederá bolsas de estudo de 50% e 100% a partir de 2023

A Fundação Edson Queiroz vai conceder a partir de 2023 milhares de bolsas de estudo filantrópicas contemplando todos os cursos de graduação presencial e a distância (EAD) da Universidade de Fortaleza (Unifor). O processo seletivo será aberto em 16 de janeiro e beneficiará com bolsa integral os candidatos com renda familiar bruta mensal per capita de até um salário mínimo e meio e com bolsa de 50% aqueles que tiverem renda familiar bruta mensal per capita de até três salários mínimos. A concessão das bolsas filantrópicas é resultado da obtenção pela Fundação Edson Queiroz do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), do Ministério da Educação.

O processo seletivo das bolsas de estudo filantrópicas é aberto a alunos que tiverem concluído o ensino médio, bem como a estudantes já matriculados em cursos de graduação presencial ou EAD da Unifor ou de outras instituições de ensino superior do Ceará.

Os candidatos interessados em participar do processo seletivo das bolsas de estudo filantrópicas deverão realizar inicialmente o preenchimento eletrônico da ficha socioeconômica e, em segunda fase, providenciar o envio de documentação de comprovação de renda salarial familiar, tudo de forma virtual. Para isso, a Fundação Edson Queiroz disponibiliza o site www.unifor.br/cebas, com os links para o preenchimento eletrônico e para o envio dos documentos.

A Comissão de Seleção e Gestão das Bolsas de Estudos da Fundação Edson Queiroz esclarece que os interessados deverão cumprir rigorosamente os prazos estipulados no cronograma de envio dos documentos e que a concessão das bolsas só acontecerá após aprovação da análise e comprovação socioeconômicas dos candidatos inscritos.

O resultado final dos contemplados com as bolsas será divulgado no portal da Unifor dia 4 de abril de 2023. O edital com as normas e critérios do processo seletivo das bolsas está em conformidade com a Lei Complementar 187/2021 e com a Portaria 15/2017 do MEC e pode ser visualizado em www.unifor.br/cebas .

Serviço

Bolsas filantrópicas da Fundação Edson Queiroz

Mais informações: (85) 3477.3000 – (85) 9.9246.6625 (WhatsApp), www.unifor.br/cebas ou no atendimento presencial no Campus da Unifor com a equipe do Programa de Acolhimento e Permanência e Sucesso do Aluno (prédio da Reitoria da Unifor)

Tira-dúvidas: https://www.unifor.br/documents/392160/6187784/FAQ_Cebas_Unifor.pdf

Link de pré-inscrição: https://inscricao.unifor.br/login/3500

