Influenciador cearense relata medo com a aproximação do furacão Milton na Flórida; assista

O cantor e influenciador cearense Isaac Sharon Martins, de 24 anos, falou ao Diário do Nordeste sobre os momentos de tensão que tem vivido com a aproximação do furacão Milton em Tampa, na Flórida, onde mora há oito meses.

Segundo o Centro Nacional de Furacões dos EUA, atualmente, o fenômeno é classificado como tempestade de categoria 5 e deve tocar o solo na costa oeste do estado americano nesta quarta-feira (9). Embora exista a possibilidade de que o fenômeno enfraqueça ligeiramente para uma Categoria 3 antes de atingir Tampa, ele já é considerado um dos mais perigosos dos últimos anos.

Veja relato de cearense:

“Moro com meu namorado em Tampa e há mais de 100 anos um furacão não atingia diretamente o litoral daqui. Só que agora tá vindo o furacão Milton, com categoria cinco, mas previsto para atingir com uma categoria 3, que já é muito ruim. E já é considerado pior do que o furacão Katrina", relatou o cearense, fazendo menção ao alerta do presidente Joe Biden.

Veja também Meio Ambiente Milton e Katrina: saiba como é definido o nome de furacões e se o seu pode ser um deles

'Só reza e entra na despensa'

Legenda: Janelas com placas de alumínio para proteção Foto: Reprodução/Redes Sociais

O cearense detalhou como os moradores estão se preparando para o impacto do furação. Muitos estão protegendo as janelas das casas com placas de alumínio para evitar que os vidros quebrem com a força dos ventos.

A região onde Isaac vive ainda não foi evacuada, mas todos seguem uma série de recomendações do governo americano. "A gente aqui tá na zona C do nosso condado, que não foi evacuado, só as zonas A e B. Espero que a gente fique bem, mas com certeza vamos perder energia e sinal de celular. Não sabemos ainda qual o local que o olho do furacão vai atingir realmente", explicou.

Legenda: A tempestade Milton se tornou um furacão no domingo (6), segundo o NHC Foto: NOAA/AFP

Isaac ainda falou sobre a possibilidade de o furacão passar diretamente pela região onde ele está: “Se o olho do furacão passar por aqui, a gente recebe um aviso no celular com 30 minutos de antecedência. Aí a gente só reza e entra na despensa que é o local que não tem janela, e espera passar".

A situação em Tampa reflete a preocupação generalizada em toda a Flórida, onde as autoridades têm emitido alertas de evacuação e instruções de segurança para minimizar os danos causados pelo furacão Milton.