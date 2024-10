Veja imagens de satélite do furacão Milton, ameaça de categoria 5 que deve atingir México e Flórida

Imagens capturadas por satélites mostram o furacão Milton se deslocando em direção à costa oeste do estado norte-americano da Flórida. Nessa segunda-feira (7), o fenômeno se tornou potencialmente catastrófico ao atingir categoria 5, nível máximo da escala, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

Nos registros da National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) e da Regional and Mesoscale Meteorology Branch (RAMMB), divulgados pela agência AFP, é possível observar o evento meteorológico extremo agitando o Golfo do México.

Milton será o segundo grande furacão registrado na região do Golfo do México em duas semanas. Na última verificação, o sistema formado por grandes tempestades continuava se intensificando e apresentava "ventos máximos sustentados" de 285 km/h, com rajadas mais fortes, detalhou a autoridade dos EUA.

O fenômeno atinge a Flórida nesta quarta-feira (9), e as previsões indicam que ele deve enfraquecer até esta data. Entretanto, mesmo que perca força, é “provável” que ele “continue como um grande e poderoso furacão" ao atingir a costa do estado norte-americano, "com perigos potencialmente mortais na costa e no interior".

Antes de chegar ao território dos EUA, Milton deve ainda atingir partes da Península de Yucatán, no México, e nessa localidade pode provocar ventos fortes e um aumento do nível da água de até 1,5 metro com "ondas grandes e destrutivas", conforme a agência.

Em prevenção, o Estado mexicano suspendeu, até esta terça-feira (8), as atividades não essenciais. Moradores protegeram portas e janelas com tábuas, enquanto pescadores levaram os barcos para a terra.

Legenda: A tempestade Milton se tornou um furacão no domingo (6), segundo o NHC Foto: NOAA/AFP

“Mesmo que a previsão do Serviço Meteorológico Nacional indique que o furacão Milton não atingirá o território nacional, esperam-se chuvas e ventos torrenciais, especialmente em Campeche e Yucatán”, disse a presidente do México, Claudia Sheinbaum, em post na rede social X - antigo Twitter.