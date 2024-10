Milton e Katrina: saiba como é definido o nome de furacões e se o seu pode ser um deles

O estado norte-americano da Flórida declarou estado de emergência devido ao potencial catastrófico do furacão Milton, que provavelmente atingirá o território da península na noite desta quarta-feira (9). O ciclone recentemente retornou à categoria 5, nível máximo da escala, e pode ser o pior em 100 anos, alertou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) alerta que o fenômeno tem potencial para ser um dos furacões mais destrutivos já registrado no centro-oeste da Flórida. Conforme a atualização da agência, divulgada nessa terça-feira (8), o ciclone tem ventos máximos sustentados de 270 quilômetros por hora.

Mas por que este furacão foi batizado como Milton? As nomenclaturas de tempestades tropicais são decididas pela Organização Meteorológica Mundial (conhecida pela sigla em inglês WMO), que segue um sistema de nomes pré-escolhidos, que se repete a cada seis anos.

Como funciona o sistema de nomes de furacão

O esquema desenvolvido pela instituição incluem dez listas com nomes, que podem ser usados para batizar fenômenos do tipo em diferentes regiões do mundo, como Golfo do México e Mar da China Meridional. Elas são organizadas em ordem alfabética seguindo as nomenclaturas ou os nomes dos países.

As opções também são alternadas entre masculinas e femininas. Por exemplo, o atual Milton recebe um substantivo masculino, pois anteriormente a região registrou a passagem do furacão Helene, que deixou centenas de mortos. O próximo termo na lista é "Nadine".

Ao selecionar um nome para as listas, a organização considera os seguintes fatores:

Nomes curtos , para facilitar o uso;

, para facilitar o uso; Fácil de pronunciar ;

; Significado apropriado em diferentes idiomas;

em diferentes idiomas; Exclusividade — os mesmos nomes não podem ser usados ​​em outras regiões.

Se um furacão for particularmente devastador ou mortal, seu nome é retirado do esquema da WMO e um novo é selecionado. Ou seja, não haverá um novo Helene ou Katrina, já que ambos foram catastróficos. É importante destacar que as tempestades tropicais não são nomeadas em homenagem a indivíduos.

A seleção ainda é baseada em sua familiaridade com as pessoas de cada região, visando auxiliar na compreensão e lembrança dos ciclones.

O sistema visa facilitar a conscientização e a preparação da população, ao nomear tempestades tropicais, reduzindo, assim, os riscos de desastres. Batizar os fenômenos ainda auxilia no trabalho de gerenciamento e no registro histórico de furacões. Os meteorologistas também selecionam os nomes para evitar confusão, já que é possível que mais de um ciclone aconteça simultaneamente.

Veja listas de nomes de furacão

Abaixo, é possível conferir quais nomenclaturas podem ser usadas para batizar tempestades tropicais pelo mundo até 2027. Nas listas também é possível descobrir se o seu nome poderá nomear algum furacão. Confira!