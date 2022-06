Infecções por Covid-19 quase quadruplicam em Juazeiro do Norte e mais de 70 mil faltaram à vacinação

Os casos de infecção por Covid-19 em Juazeiro do Norte, no Sul do Estado, quase quadruplicaram neste início de mês. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde, em 1º de junho deste ano, eram 38 casos confirmados e, ontem, dia 7, este índice havia saltado para 151 novas infecções pelo vírus Sars-Cov-2.

Para a Pasta, uma combinação de fatores convergiu para o aumento substancial de infecções por Covid-19 em Juazeiro do Norte.

As recentes festas na região, como Romaria e Pau da Bandeira; a flexibilização das medidas sanitárias e a falta de uma homogeneidade em relação à cobertura vacinal são apontadas, pela Secretaria como preponderantes para que os casos subissem 25,1%.

A titular da Secretaria da Saúde, Francimones Rolim, ressalta, no entanto, que apesar do aumento, "os pacientes têm apresentado sintomas leves, a taxa de internação permanece baixa e desde abril não registramos óbitos por Covid".

A média diária, em junho, tem sido de 16 novos casos por dia.

Embora os casos não reflitam, ainda, em sobrecarga no sistema de saúde do Município, Francimones reconhe que há preocupação "com a mudança do cenário epidemiológico e essa tendência crescente dos casos de Covid".

Porém, acrescenta a secretária, embora o monitoramento seja diário, "há relativa tranquilidade visto que os casos são leves e não necessitando de internações".

Segundo a Secretaria da Saúde de Juazeiro, apenas dois dos 151 pacientes infectados com a Covid estão internados em unidades de saúde, ambos em leitos de enfermaria.

Questionada se esse aumento progressivo das infecções já exige adoção de medidas mais rígidas, Rolim mostrou cautela ao afirmar que "no momento ainda não".

"Porém temos que avaliar semanalmente esse cenário e pedimos à população nesse momento reforçar às medidas sanitárias para não aumentar o número de casos e quebrar a cadeia de transmissão", detalhou Francimones.

Francimones Rolim Secretária da Saúde de Juazeiro Estamos intensificando as terceiras e quartas doses como estratégia para aumentar a cobertura vacinal.

A necessidade de intensificar as doses advém da baixa adesão do público. Conforme a assessoria de comunicação de Juazeiro do Norte, "70 mil juazeirenses, entre 12 a 17 anos e acima dos 50 anos ainda precisam ser imunizados".

Apesar da crescente dos casos de infecção, a adesão tem sido baixa. O público jovem diz respeito à aplicação da D3 e, pessoas acima de 50 anos, são referentes à D4.

"Há uma zona de conforto [por parte da população]. As pessoas não estão procurando as vacinas e o Município dispõe de todas as vacinas para este público", acrescentou a assessoria.

124.583 doses d3 Juazeiro aplicou, até o momento 124.583 doses de reforço (D3), o que representa 86% do público-alvo, e apenas 2.380 referentes a 4ª dose, o que sinaliza somente 13,46%.

Casos totais

Juazeiro do Norte, maior cidade do Interior cearense, com cerca de 280 mil habitantes, contabiliza, ao longo desta pandemia, 38.532 casos de infecções por Covid-19, dos quais 37.287 já se recuperaram. Ao todo, são 735 óbitos. Os dados são do IntegraSus, plataforma oficial da Secretaria da Saúde (Sesa) do Estado.

Quando observado o recorte mês a mês, Juazeiro vinha de sucessivas quedas. Em Janeiro, ainda conforme o IntegraSus, foram 3.825 casos e 15 mortes.

No mês seguinte, queda para 1.751 infecções com 28 óbitos. Já em março, nova redução para 169 casos e cinco mortes. Em abril, mais um declínio para 42 casos e duas mortes. No mês passado, 55 casos e nenhuma morte.