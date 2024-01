Incêndio no Cocó: Bombeiros seguem trabalhando e ainda há pequenos focos ativos em pontos isolados

Os trabalhos para conter o incêndio que atinge uma expressiva área do Parque do Cocó, em Fortaleza, desde a última quinta-feira (18) seguem sendo executados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE). No balanço mais recente, na manhã deste domingo (21), a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que “todas as áreas de trabalhos definidas tiveram seus focos de incêndio apagados”. Mas, “pequenos focos em pontos isolados, permanecem ativos, como em troncos de árvores e raízes”.

O Parque Estadual do Cocó é o maior parque natural em área urbana do Norte/Nordeste e o quarto da América Latina. Desde a última quinta-feira, as chamas afetam uma parte considerável do Parque que é oficialmente uma Unidade de Conservação estadual.

A área afetada nesta ocorrência é próxima a Avenida Sebastião de Abreu no sentido do bairro Cidade 2000. E lá que o trabalho dos Bombeiros está concentrado.

Segundo a SSPDS, nas ações realizadas no sábado “foram utilizadas bombas de água e bombas costais nos focos de calor”.

Uma das estratégias utilizadas pelos militares do Corpo de Bombeiros foi um equipamento proporcionador de espuma, para debelar os pequenos focos por abafamento e resfriamento. Um drone com câmera térmica também auxiliou as equipes na vistoria da área.

Além dos bombeiros, a ação para combater o fogo também tem apoio de equipes do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), de brigadistas da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da SSPDS, além de bombeiros da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil no Ceará (Cedec) do CBMCE.

Trilhas fechadas

No sábado, para garantir a segurança de possíveis visitantes, a Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) informou que os acessos às trilhas e navegação pelo rio no Parque do Cocó foram suspensos enquanto durar o combate ao incêndio.

A pasta destacou o engajamento de brigadistas da Sema, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil "para apagar as chamas e devolver o Parque do Cocó à normalidade". Os agentes receberam doações de água e alimentos de empresas privadas