Governo do Ceará nomeia novo gestor do Parque do Cocó

Após 11 meses sem gestor, o Parque Estadual do Cocó, maior parque natural em área urbana do Norte/Nordeste e o quarto da América Latina, finalmente, teve um administrador nomeado pelo governo, Elmano de Freitas (PT). O novo gestor é o agrônomo Narciso Ferreira Mota, que é servidor público federal, e estava no cargo de auxiliar agropecuário da Universidade Federal do Ceará (UFC). A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 10 de novembro de 2023.

A ausência de gestor em uma das maiores Unidades de Conservação do Ceará já havia sido noticiada pelo Diário do Nordeste em duas ocasiões. Em abril, o Diário do Nordeste informou que o Parque do Cocó e outras 30 unidades de conservação estavam sem gestor, após 4 meses do novo Governo.

Em agosto, a ausência à frente do Cocó foi novamente abordada. Na época, a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará (SEMA) disse que o processo de nomeação do novo gestor do Parque do Cocó ainda não havia ocorrido porque aguardava uma decisão da UFC.

Na época, secretaria disse que o nome de Narciso já estava definido mas por tratar-se “de um funcionário da UFC, e a instituição passou recentemente por uma mudança no comando da Reitoria, o processo de liberação atrasou". À época, a SEMA informou que o novo reitor, Custódio Almeida prometeu celeridade no processo de liberação do servidor.

Nesta segunda-feira (20), a SEMA informou nas suas redes sociais a nomeação e disse que “após vários entraves burocráticos, seu nome foi publicado no Diário Oficial do Estado”.

Quem é o novo gestor do Parque do Cocó

Segundo a Sema, Narciso Ferreira Mota é graduado em Agronomia pela UFC (1999), tem mestrado em Agronomia (Solos e Nutrição de Plantas) pela UFC (2013), especialização em Agroecologia e Educação do Campo (2016) e doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente (2020).

Atualmente ele é servidor público federal, no cargo de auxiliar agropecuário, da UFC. Tem experiência na área de Agroecologia, com ênfase em Microbiologia do Solo.

O antigo gestor do Parque do Cocó, Paulo Lira, ficou no cargo por 8 anos e saiu no dia 28 de março de 2023. Em entrevista do Diário do Nordeste em abril, Paulo disse que alguns projetos prioritários como a regulamentação da navegação e da pesca no Rio Cocó ficaram pendentes.

O que faz um gestor de uma unidade de conservação?

No Ceará, há 39 Unidades de Conservação estaduais, sendo 35 geridas pelo Governo. São parques, áreas de proteção de estuários de rios, dunas, estações ecológicas e monumentos naturais, por exemplo.

Os gestores das Unidades de Conservação estaduais no Ceará ocupam cargos comissionados e são nomeados pelo Governo. No dia a dia, dentre outras atividades, os gestores:

Fazem a estruturação e o acompanhamento das reuniões dos conselhos gestores da Unidades de Conservação;

Realizam a administração e o monitoramento das UCs;

Fazem a análise dos processos de solicitação ambiental,

Coordenam campanhas de educação ambiental;

São representantes institucionais da SEMA e;

Representam a secretaria em reuniões técnicas e articulação interinstitucional.

Cada Unidade de Conservação precisa ter um gestor, mas, na gestão estadual, como não há cargos criados na estrutura para todas essas unidades, então, algumas unidades que são próximas geograficamente têm o mesmo gestor.