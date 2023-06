Hospital Luís França é autuado por licença sanitária vencida e demora no atendimento em Fortaleza

O Hospital Luís França, em Fortaleza, exclusivo para atendimento infantil, foi autuado, na noite do último sábado (10) por diversas irregularidades, dentre elas, licença sanitária vencida e demora no atendimento. A autuação foi feita pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), que divulgou a medida nessa segunda-feira (12).

O hospital pertence à rede Hapvida, que terá 20 dias, no máximo, para sanar as irregularidades, que são:

Insuficiência de salas de acolhimento/triagem para a adequada classificação de risco dos pacientes;

Longa espera para atendimento com o médico emergencista;

Ausência de certificação de conformidade do Corpo de Bombeiros;

Licença sanitária vencida desde novembro de 2022;

Certificado de regularidade de inscrição de pessoa jurídica no Conselho Regional de Medicina vencido desde julho de 2022.

O Diário do Nordeste solicitou um posicionamento da empresa, na noite dessa segunda-feira. Nesta terça-feira (13), o pedido foi reforçado, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. Quando a resposta chegar, este texto será atualizado.

Demora no atendimento

Na vistoria, os fiscais constataram uma quantidade de pacientes que superaria o tempo máximo de duas horas de espera para atendimento. "Houve relatos de atendimentos iniciados pela manhã e finalizados somente à tarde ou à noite", informou o MP.

Legenda: Fiscalização foi realizada na noite do último sábado (10) Foto: Divulgação/MPCE

Uma das razões para essa demora seria o fato de que apenas uma das duas salas de acolhimento/triagem estava funcionando, o que prejudicava o atendimento emergencial e ainda contrariava a resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) que indica que a classificação de risco dos pacientes deve ser feita de maneira imediata.

Além disso, embora o hospital disponha de 23 consultórios, apenas nove estavam funcionando no momento da fiscalização. Também foi constatada a ausência do Livro de Reclamações do Consumidor e de exemplar do Código de Defesa do Consumidor (CDC) disponível para os clientes.

Constrangimento de fiscais

O Decon também criticou o hospital devido a um "embaraço" na fiscalização, visto que funcionários da unidade chegaram a dificultar o acesso dos fiscais a documentos e ameaçaram chamar a Polícia caso a equipe não apresentasse documentação "autorizando" a inspeção.

