Homem se engasga em supermercado e é socorrido por policiais em Fortaleza

Agentes da Polícia Militar do Ceará realizaram uma manobra de desengasgo em um homem que fazia compras em um supermercado, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, na última segunda-feira (27). Funcionários tentaram socorrer a vítima, mas sem sucesso.

Equipe tática da PM estava de serviço em um posto próximo ao mercado quando uma mulher correu pedindo ajuda. Os policiais chegaram ao local quando funcionários tentavam executar a manobra de Heimlich no homem.

Em vídeo das câmeras de segurança do local, um dos policiais aparece afastando as pessoas ao redor e executando a manobra. Em poucos segundos, o homem foi desengasgado.

O que é manobra de Heimlich

A manobra de Heimlich é um procedimento de emergência utilizado para desobstruir as vias aéreas de uma pessoa que está engasgando. Realizada com toques precisos, ela promove a expulsão do que estiver impedindo a saída e entrada de ar.

*Estagiária supervisionada pela jornalista Mariana Lazari.