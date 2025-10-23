PM de folga salva bebê de 2 meses engasgado com leite materno em Fortaleza
Caso ocorreu durante a madrugada desta quinta-feira (23), em Fortaleza.
Um subtenente da Polícia Militar, que estava de folga, salvou um bebê de 2 meses que se engasgou com leite materno na madrugada desta quinta-feira (23), na Vila Manoel Sátiro, em Fortaleza.
Para socorrer a criança, o policial aplicou a manobra de Heimlich, técnica indicada para casos de engasgo em crianças e recém-nascidos.
Nas imagens registradas, é possível ver a mãe correndo com o bebê nos braços e entregando a criança ao militar, que conseguiu reverter o quadro e salvar a vida do pequeno.
O bebê foi levado para um hospital da região, recebeu atendimento médico e passa bem.
O que é a manobra de Heimlich
O engasgo ocorre quando o corpo tenta expelir um alimento ou objeto que segue um “caminho errado” durante a deglutição (ato de engolir). Nesses casos, é recomendada a manobra de Heimlich, técnica que ajuda a desobstruir as vias respiratórias.
Ela consiste em se posicionar atrás da vítima e envolver o abdômen com os braços (no caso de crianças pequenas, é indicado ajoelhar-se primeiro).
Veja representação da manobra de Heimlich
Uma das mãos deve permanecer fechada sobre a chamada “boca do estômago” (região epigástrica), enquanto a outra comprime a primeira, empurrando para dentro e para cima, como se quisesse levantar a vítima do chão.
Os movimentos devem ser repetidos até que o corpo estranho seja expelido.
O engasgo é considerado uma emergência médica, pois pode causar asfixia e perda de consciência. Agir rapidamente é essencial para evitar complicações.