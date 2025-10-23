PM de folga salva bebê de 2 meses engasgado com leite materno em Fortaleza

Um subtenente da Polícia Militar, que estava de folga, salvou um bebê de 2 meses que se engasgou com leite materno na madrugada desta quinta-feira (23), na Vila Manoel Sátiro, em Fortaleza.

Para socorrer a criança, o policial aplicou a manobra de Heimlich, técnica indicada para casos de engasgo em crianças e recém-nascidos.

Nas imagens registradas, é possível ver a mãe correndo com o bebê nos braços e entregando a criança ao militar, que conseguiu reverter o quadro e salvar a vida do pequeno.

O bebê foi levado para um hospital da região, recebeu atendimento médico e passa bem.

Veja também Ceará Desabamento em Chaval deixa 21 feridos, sendo nove em estado grave Ceará Famílias denunciam falhas na inclusão de crianças com deficiência em escolas públicas de Fortaleza

O que é a manobra de Heimlich

O engasgo ocorre quando o corpo tenta expelir um alimento ou objeto que segue um “caminho errado” durante a deglutição (ato de engolir). Nesses casos, é recomendada a manobra de Heimlich, técnica que ajuda a desobstruir as vias respiratórias.

Ela consiste em se posicionar atrás da vítima e envolver o abdômen com os braços (no caso de crianças pequenas, é indicado ajoelhar-se primeiro).

Veja representação da manobra de Heimlich

Legenda: O engasgo ocorre quando o corpo tenta expelir um alimento ou objeto que segue um “caminho errado” durante a deglutição. Foto: Divulgação / Secretaria de Segurança Pública do Paraná.

Uma das mãos deve permanecer fechada sobre a chamada “boca do estômago” (região epigástrica), enquanto a outra comprime a primeira, empurrando para dentro e para cima, como se quisesse levantar a vítima do chão.

Os movimentos devem ser repetidos até que o corpo estranho seja expelido.

O engasgo é considerado uma emergência médica, pois pode causar asfixia e perda de consciência. Agir rapidamente é essencial para evitar complicações.