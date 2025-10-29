Diário do Nordeste
Facção organizou invasão a terreno em Fortaleza mesmo com base da PM no local

Segundo o depoimento de um dos policiais que investiga o caso, a chefia das polícias Militar e Civil foram avisadas sobre a possibilidade de invasão ao terreno.

Escrito por
Messias Borges messias.borges@svm.com.br
Segurança
A imagem mostra várias viaturas policiais que atenderam uma ocorrência de invasão a um terreno do Estado, na Avenida Sargento Hermínio, em Fortaleza.
Legenda: Mais de 15 viaturas policiais foram mobilizadas para retirar as pessoas que invadiram o terreno do Estado, na Avenida Sargento Hermínio.
Foto: Marcelo Brasil.

A invasão ao terreno de uma escola estadual, na Avenida Sargento Hermínio, bairro Monte Castelo, em Fortaleza, na última sexta-feira (24), foi organizada pela facção criminosa Comando Vermelho (CV), segundo as investigações da Polícia Civil do Ceará (PCCE).

Investigadores que atuam na região afirmaram que uma base móvel da Polícia Militar do Ceará (PMCE) estava no local, no dia da invasão, e que comandantes das polícias Civil e Militar foram avisados sobre a possibilidade de invasão ao terreno, mesmo assim as Forças de Segurança não evitaram a invasão, conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) e a Polícia Militar foram questionadas sobre essas informações, mas não se manifestaram até a publicação desta matéria.

Dois suspeitos foram presos em flagrante pela Polícia Civil, por suspeitas de comandarem a invasão ao terreno e integrarem a facção Comando Vermelho.

Um policial civil, que participou da prisão, afirmou, em depoimento, que o 1º Distrito Policial (1º DP) já tinha recebido "informações que traficantes da região estariam planejando invadir um terreno do Estado onde funcionou outrora, na Avenida Sargento Hermínio, a Escola Estadual de Educação Profissional Creusa do Carmo Rocha".

Os investigadores teriam comunicado "os fatos à administração superior da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Segurança Pública", segundo o policial.

Conforme as investigações, "outras informações surgiram de que esses traficantes estariam recrutando pessoas de bem das comunidades próximas para atingirem seus objetivos, ou seja, planejavam usar essas pessoas de bem para dificultarem as ações da Polícia e do Estado".

Infelizmente, a instalação de uma base móvel da PM no local não foi suficiente para evitar a invasão que aconteceu de forma organizada e coordenada durante a madrugada de ontem para hoje (sexta-feira, 24/10), mesmo estando agendada para acontecer no próximo sábado, dia 25 de outubro de 2025."
Policial civil
Em depoimento

Quem são os suspeitos presos

Mais de 15 viaturas policiais foram mobilizadas para retirar as pessoas que invadiram o terreno do Estado, na Avenida Sargento Hermínio, na manhã da última sexta-feira (24).

Policiais civis viram dois suspeitos "saindo sorrateiramente do terreno" e deram voz de prisão a Matheus Costa Dutra, de 28 anos, e Ysaac Icaro Gonçalves, 25. A dupla foi levada ao 1º DP e autuada por integrar organização criminosa.

Ao ser interrogado, Matheus Dutra preferiu se manter em silêncio e não responder às perguntas. Já Ysaac Gonçalves respondeu que ficou "surpreso por sua prisão, pois não tem nenhum envolvimento com a invasão investigada".

O suspeito reconheceu que "já respondeu por tráfico de drogas, mas desde que saiu do Sistema Penal em março deste ano, 2025, está trabalhando em serviços gerais com o seu padrasto numa fábrica de confecção". E alegou que estava voltando de um jogo de futebol, junto de Matheus, quando foi abordado pela Polícia.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) destacou, ao pedir a prisão preventiva da dupla, que Ysaac já foi condenado à prisão em processos por roubo e tráfico de drogas e responde a outro processo por tráfico. Enquanto Matheus também foi condenado por roubo e teve uma investigação por tráfico arquivada.

O juiz do Plantão Judiciário da Comarca de Fortaleza decidiu converter as prisões em flagrante dos suspeitos em prisões preventivas, no último sábado (25), e rejeitou os pedidos de soltura realizados pelas defesas.

"Apesar de não se tratar de delito envolvendo, em tese, violência contra pessoa, percebo que ambos os conduzidos apresentam recheada folha corrida, pelo que seria precipitado simplesmente liberá-los de imediato, deixando, se for o caso, tal decisão relegada ao Ilustre colega titular do Juízo a quem for distribuído o feito, entendendo conveniente no momento a conversão do flagrante em prisão provisória", concluiu o magistrado.

