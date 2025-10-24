Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Terreno de escola em reconstrução é invadido em Fortaleza

Polícia Militar foi chamada ao local, no bairro Monte Castelo, para desmobilizar ocupação.

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
Ceará
Imagem mostra mais de 10 viaturas policiais estacionadas em frente a um terreno de escola estadual desocupado, cheio de árvores e com céu azul, no bairro Monte Castelo, em Fortaleza. Na avenida em frente, há um fluxo intenso de veículos. A abordagem buscou desocupar uma invasão no local.
Legenda: Após acionamento, policiais militares conseguiram impedir a fixação dos invasores.
Foto: Marcelo Brasil.

O terreno de uma escola estadual de Ensino Médio na avenida Sargento Hermínio, no bairro Monte Castelo, em Fortaleza, foi invadido por um grupo de pessoas na manhã desta sexta-feira (24). O espaço tem promessa de reconstrução desde 2023, mas não recebeu movimentação de obras nos últimos meses.

Imagens recebidas pelo Diário do Nordeste mostram homens retirando a vegetação daninha com enxadas e, em seguida, fazendo marcações de lotes com cordas onde antes ficava a Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Dona Creusa do Carmo Rocha.

Um agente de segurança pública que passou pelo local, mas pediu para não ser identificado, confirmou à reportagem que observou “pessoas dentro do terreno e com divisórias demarcando seus espaços”.

Com a movimentação, moradores da região acionaram a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), vinculada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), e a Prefeitura de Fortaleza.

Por volta de 10h, um destacamento com mais de 15 de viaturas da Polícia Militar do Ceará (PMCE) - incluindo do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), especializado no controle de distúrbios - compareceu ao local para desmobilizar a invasão. 

Veja também

teaser image
Ceará

Uece nega inscrição de 7 mil alunos como cotistas no vestibular e gera embate com escolas públicas

teaser image
Negócios

CNH sem autoescola: donos e instrutores protestam contra proposta em Fortaleza

Reforma paralisada

O espaço invadido, em frente ao Polo de Lazer da Sargento Hermínio, sediou as atividades da EPP até 2023. A unidade de ensino estava no local desde 1976, mas foi realocada temporariamente para o prédio do Sesi, na avenida Francisco Sá.

Porém, conforme informações do Diário Oficial do Estado (DOE), a reconstrução da escola foi paralisada por determinação da Diretoria de Fiscalização de Obras e Gestão Regional da Superintendência de Obras Públicas (SOP). 

A interrupção, válida desde 21 de janeiro de 2024, foi solicitada pela própria empresa executora, que apontou conflito entre os projetos estruturais das fundações da quadra e do prédio anexo.

A imagem mostra uma vista aérea da Avenida Sargento Hermínio, com várias viaturas policiais alinhadas ao longo da pista e agentes em operação. À esquerda, um ônibus amarelo circula e, no canto inferior, há um carrinho vermelho de lanches parado na calçada. Do outro lado da via, vê-se um terreno cercado por um muro roxo e uma aglomeração de pessoas próxima a uma área arborizada. Ao fundo, destacam-se prédios altos e o contraste entre construções verticais e casas de telhados baixos.
Legenda: Mobilização de agentes de segurança na Avenida Sargento Hermínio para desmobilizar a ocupação do terreno.
Foto: Reprodução

Terreno será cercado e terá vigilância

O Diário do Nordeste questionou a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) sobre o andamento da requalificação do espaço.

Em nota, a Pasta informou que adotou as providências com relação ao fato ocorrido no terreno da escola, acionou os órgãos de segurança e declarou que será colocado novo tapume e vigilância. 

Com relação à reconstrução, a obra segue em fase de “preparação para retomada”. “Um novo processo licitatório será realizado para contratação da empresa responsável pela continuidade dos serviços, e a previsão é que a obra seja retomada no primeiro semestre de 2026”, declarou.

Isso porque, segundo a Seduc, a empresa vencedora do processo licitatório desistiu do contrato em abril de 2025, “após não conseguir cumprir os serviços previstos”. Diante disso, a secretaria “adotou todas as providências cabíveis, incluindo a aplicação das sanções administrativas pertinentes”.

O novo prédio será construído no mesmo terreno da antiga sede, no modelo de escola vertical, contando com laboratórios, biblioteca, auditório, quadra poliesportiva e outros espaços voltados à formação dos estudantes.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem mostra mais de 10 viaturas policiais estacionadas em frente a um terreno de escola estadual desocupado, cheio de árvores e com céu azul, no bairro Monte Castelo, em Fortaleza. Na avenida em frente, há um fluxo intenso de veículos. A abordagem buscou desocupar uma invasão no local.
Ceará

Terreno de escola em reconstrução é invadido em Fortaleza

Polícia Militar foi chamada ao local, no bairro Monte Castelo, para desmobilizar ocupação.

Nicolas Paulino
Há 46 minutos
Grupo de jovens comemorando vitória na CBR Instituto Federal no Polo de Inovação, com troféus, usando camisetas verdes, em evento comemorativo.
Ceará

Estudantes do CE criam robôs autônomos e vencem competição nacional

Evento, considerado o maior encontro de robótica e inteligência artificial da América Latina, contou com alunos de vário lugares do Brasil.

Ana Alice Freire
24 de Outubro de 2025
Ceará

Unifor lança ebook gratuito sobre mercado de trabalho nas engenharias

A publicação também conta com informações sobre os principais diferenciais os cursos de engenharia da instituição

Agência de Conteúdo DN
24 de Outubro de 2025
Ceará

Unifametro lança curso de Medicina; inscrições estão abertas

A nova graduação conta com prédio exclusivo, com infraestrutura completa para os estudantes

Agência de Conteúdo DN
24 de Outubro de 2025
PM de folga salva bebê de 2 meses engasgado com leite materno em Fortaleza
Ceará

PM de folga salva bebê de 2 meses engasgado com leite materno em Fortaleza

Caso ocorreu durante a madrugada desta quinta-feira (23), em Fortaleza.

Lucas Monteiro
23 de Outubro de 2025
Imagem mostra fachada do campus da Uece no bairro Itaperi, em Fortaleza. Na frente, estudantes aguardam para realizar vestibular.
Ceará

Uece nega inscrição de 7 mil alunos como cotistas no vestibular e gera embate com escolas públicas

Nesta sexta-feira (24), estudantes e professores farão manifestações para tentar reverter decisão.

Theyse Viana
23 de Outubro de 2025
Ceará

Limite de altura de prédios na Praia de Iracema pode subir de 48 para 72m; área histórica será protegida

Thatiany Nascimento
23 de Outubro de 2025
Ilustração de motorista de aplicativo pilotando um triciclo elétrico por ruas de Fortaleza
Ceará

Motociclista de app transporta passageiro em triciclo elétrico e sem capacete em Fortaleza

Veículo não tinha retrovisores e placa. Motociclista foi bloqueado de plataforma

Redação
23 de Outubro de 2025
Criança em sala de Atendimento Educacional Especializado segura um brinquedo de encaixe com peças coloridas. Ao fundo, cartaz com o símbolo do infinito e a frase “Inclusão: o conhecimento em ação”, além de ilustrações de crianças e letras decorativas na parede.
Ceará

Famílias denunciam falhas na inclusão de crianças com deficiência em escolas públicas de Fortaleza

Falta de profissionais de apoio e de planos individualizados de ensino estão entre reclamações.

Clarice Nascimento, Theyse Viana e Nicolas Paulino
23 de Outubro de 2025
Prédio da secretaria de educação de Chaval, cujo teto desabou na quarta-feira (22)
Ceará

Desabamento em Chaval deixa 21 feridos, sendo nove em estado grave

As aulas da rede municipal estão suspensas nesta quinta (23) e na sexta-feira (24)

Redação
23 de Outubro de 2025
Ceará

Plano de saúde Best Senior amplia parceria com Rede OTO em Fortaleza

Integração com o OTOlab reforça compromisso do plano de saúde com qualidade, tecnologia e atendimento humanizado para o público acima de 44 anos

Agência de Conteúdo DN
23 de Outubro de 2025
foto da cidade de fortaleza, com prédios altos.
Ceará

Veja o que abre e fecha no Dia do Servidor Público, antecipado para 27 de outubro

Data altera o funcionamento de alguns órgãos públicos

*Nathália Paula Braga
23 de Outubro de 2025
montagem de fotos mostra desabamento de teto de Secretaria do município de Chaval, no Interior do Ceará.
Ceará

Prefeitura de Chaval suspende aulas após professores se ferirem em desabamento

Teto de Secretaria desabou e deixou servidores feridos na tarde desta quarta-feira (22)

Redação
22 de Outubro de 2025
Foto de desabamento do teto da secretaria municipal. Servidores são vistos saindo do prédio. Em uma das imagens há uma mulher de azul ferida e encostada na parede.
Ceará

Teto da Secretaria de Educação de Chaval desaba e deixa servidores feridos

Trabalhadores estavam na pasta municipal no momento do desabamento

Redação
22 de Outubro de 2025
A imagem mostra a unidade de atendimento do Detran-CE localizada dentro de um shopping.
Ceará

Detran-CE inaugura unidade no North Shopping Fortaleza

A unidade oferece praticidade e reune serviços de habilitação e documentação veicular

Redação
22 de Outubro de 2025
Pessoas aglomeradas em fila dentro de policlínica de Fortaleza.
Ceará

Pacientes esperam até 8 horas em fila por medicamentos em policlínicas de Fortaleza

A Secretaria Municipal de Saúde informou que para diminuir o tempo de espera abrirá as policlínicas mais cedo, além de abri-las neste sábado (25)

Matheus Facundo
22 de Outubro de 2025
Ceará

Conheça o PReVio, programa de prevenção à violência no Ceará

Presente em 10 municípios, programa do Governo do Estado reúne mais de 30 projetos voltados à proteção de jovens, mulheres e comunidades vulneráveis

Agência de Conteúdo DN
22 de Outubro de 2025
Logotipo do “Prêmio Terra de Sabidos”, com uma mão segurando um troféu dourado e o texto em letras brancas sobre fundo azul decorado com uma estrela amarela e o símbolo do Diário do Nordeste.
Terra de Sabidos

Conheça os vencedores do Prêmio Terra de Sabidos do Diário do Nordeste

A premiação recebeu 199 inscrições válidas de 71 cidades do Ceará.

Thatiany Nascimento
22 de Outubro de 2025
Nutricionista do SUS cria plano alimentar ilustrado para paciente não alfabetizada em Fortaleza
Ceará

Nutricionista do SUS cria plano alimentar ilustrado para paciente não alfabetizada em Fortaleza

A profissional adaptou o atendimento para garantir que a paciente entendesse corretamente as orientações e pudesse ter autonomia no cuidado com a própria saúde

Maria Clarice Sousa* e Gabriel Bezerra*
21 de Outubro de 2025
Muro amarelo e cinza com placa da Prefeitura de Fortaleza identifica o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS Geral) da Regional IV. Na entrada, pessoas circulam, e uma bicicleta com caixa vermelha está encostada no muro.
Ceará

Usuários dos CAPS de Fortaleza denunciam déficit de profissionais e falta de remédios

Equipamentos de saúde mental enfrentam problemas históricos e passam por reformas para qualificar os atendimentos.

Nícolas Paulino, Clarice Nascimento e Ana Alice Freire*
21 de Outubro de 2025