Governo do Ceará anuncia R$ 22 milhões em investimentos para tratamento de pessoas com câncer

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou nesta terça-feira (18) R$ 22 milhões em investimentos para incrementar o tratamento de pacientes com câncer no Ceará. Serão R$ 10 milhões em convênio com o Instituto do Câncer do Ceará (ICC) e mais R$ 12 milhões em edital a ser aberto para empresas prestadores de serviços hospitalares a pessoas com câncer.

Em live, Elmano, junto à secretária da Saúde Tânia Coelho, informaram ainda que isso permitirá mais de 2.200 consultas. Levantamento feito pelo Diário do Nordeste em maio mostrou que o Ceará tinha 10 mil pessoas à espera de procedimentos para tratamento oncológico na rede pública - desde consultas a cirurgias.

Conforme a gestora da Secretaria da Saúde (Sesa), os investimentos permitirão aos cearenses não só consultas como biópsia, quimioterapia, radioterapia, cirurgias, entre outros procedimentos.

Ampliação de serviços e investimentos

O Governo ainda se comprometeu a seguir com a abertura de novos serviços de oncologia no Interior, para chegar em breve ao Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ).

Ainda na live, Elmano agradeceu o suporte da bancada federal de deputados e senadores e do Ministério da Saúde. Em maio, ele frisou, a ministra Nísia Trindade anunciou para o Estado R$ 127 milhões para o tratamento de câncer. No total, foram R$ 330 milhões para atendimentos e redução das filas cirúrgicas no Ceará.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE