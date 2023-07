Meteoro foi avistado do Ceará durante o dia e provavelmente caiu no mar; veja imagens

Fim de tarde, céu ainda claro e, de repente, uma “bola” risca o céu no sentido Sul-Norte, surpreendendo cearenses na última terça-feira (11), por volta de 17h50, quando um meteoro foi avistado no Estado. Imagens de monitoramento registraram o fenômeno em Fortaleza, Milagres, Barbalha e Juazeiro do Norte.

Lauriston Trindade, membro da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon), indica que o meteoro deve ter caído no litoral cearense, na região entre Aracati, Fortim e Icapuí, com base na posição em que foi registrado. "Não conseguimos determinar de onde veio, ainda estamos fazendo essa análise, mas foi bem interessante”, acrescenta.

Os meteoros são formados pela entrada de uma grande rocha em alta velocidade na atmosfera da Terra. No Ceará, é comum ver chuvas de meteoros durante à noite, mas ainda assim é preciso ter atenção ao céu. Enxergar um meteoro com a luz do Sol foge à regra.

"É muito raro o registro de meteoro diurno, nessa sequência das câmeras temos dois ou três registros por ano por causa da dificuldade de avistar com o céu tão claro", contextualiza Lauriston.

O astrônomo amador aponta que o meteoro deve ter passado próximo da divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte. Além de ambos os estados, o fenômeno foi visto em Pernambuco e na Paraíba.

"Se tivesse acontecido à noite, as pessoas teriam visto bem melhor. Muitas pessoas relataram terem visto em Fortaleza, principalmente, no Litoral Leste", destaca.

Lauriston Trindade Astrônomo amador Se tivesse ocorrido 20 ou 30 minutos depois, seria muito brilhante. Ele estava, pelo menos, mais brilhante do que Vênus. Era bastante lento, durou em torno de 4 segundos. Se fosse à noite, seria bastante impactante e bonito

Estudos com meteoros

O Observatório Nacional, do Ministério da Ciência e Tecnologia, explica que os meteoros são fenômenos luminosos atmosféricos formados devido à entrada de meteoroides na Terra.

Já os meteoroides são “pedaços” de cometas ou de asteroides que ficam à deriva no espaço. Por, normalmente, serem pequenos, eles queimam rapidamente ainda no céu.

Quando esse fragmento de rocha entra no planeta, por causa da resistência do ar, se forma um rastro brilhante. Por isso, os meteoros costumam ser chamados de “estrelas cadentes”. As chuvas de meteoros acontecem quando a Terra encontra muitos meteoroides ao mesmo tempo.

As chuvas de meteoros são úteis para a Ciência, porque permitem estimar a quantidade e período de maior penetração de detritos na Terra, ainda conforme o Observatório Nacional. Com essas informações, os centros de controle de satélites e as operações espaciais podem proteger os equipamentos.

Além disso, os estudos com os meteoros também investigam a formação do Sistema Solar, por meio das propriedades e características dos cometas.

