De chuvas de meteoros a Lua perto de planetas: conheça eventos astronômicos visíveis do CE em julho

Após meses chuvosos no Ceará, o céu volta a ser palco para eventos astronômicos, com 4 conjunções da Lua e planetas e 3 chuvas de meteoros, vistas durante o mês de julho. Os fenômenos não exigem equipamentos profissionais, mas os especialistas dão dicas para facilitar a observação.

Mas, afinal, o que são os eventos do mês? A conjunção de dois corpos celestes acontece quando estão posicionados aproximadamente na mesma ascensão reta no céu. Na prática, a Lua vai ser vista “pertinho” de Júpiter, Vênus e Marte ao longo do mês.

Já os meteoros são detritos de rochas, por exemplo, que se aproximam da Terra e geram riscos no céu conhecidos como estrelas cadentes. Os fenômenos celestes podem ser conferidos com melhor intensidade longe das luzes fortes da Capital.

As observações também são mais adequadas fora do litoral, porque mesmo sem ser na quadra chuvosa as nuvens podem esconder os fenômenos.

A relação dos eventos astronômicos de julho foi feita pelo Laboratório de Ensino e Pesquisa em Astronomia (Lepa) da Universidade Estadual do Ceará (Uece) a pedido do Diário do Nordeste. Confira:

Conjunção e aproximação da Lua e Júpiter: 11 de julho

A dupla se reúne por volta de 1h e será possível de ser observada até o amanhecer. Nesse caso, os dois são vistos a olho nu ou por meio de binóculos. Os telescópios captam mais detalhes e, por isso, mostram os dois separados demais.

Conjunção e aproximação da Lua e Vênus: 20 de julho

Além de Lua e Vênus estarem em conjunção e aproximação aparente, Marte aparece próximo ao par neste dia. Na capital cearense, isso deve acontecer a partir do pôr-do-sol até às 19h30.

Conjunção e aproximação da Lua e Marte: 21 de julho

Após o "encontro" com Vênus, a Lua deve ficar junta de Marte do pôr-do-sol até por volta de 20h10.

Chuva de meteoros Piscis Austrinídeos: 29 de julho

Esse fenômeno fica ativo entre os dias 15 de julho e 10 de agosto, mas no dia 29 desse mês deve acontecer o pico, quando é mais fácil de observar pela maior quantidade de meteoros.

A chuva de meteoros Peixe Austral será vista de Fortaleza com maior intensidade a partir das 19h40 até o nascer do Sol.

Chuva de meteoros Delta-Aquarídeas e Alfa-Capricornídeos: 30 de julho

Para fechar o mês, duas chuvas de meteoros coincidem com o pico de atividade no dia 30 de julho. A partir de 19h40, até o nascer do Sol, os riscos da Delta-Aquarídeas. No entanto, a atividade acontece do dia 12 a 23 de agosto.

Já a Alfa-Capricornídeos, possível de ser vista entre 3 de julho e 15 de agosto, terá o momento de maior intensidade a partir das 18h, do dia 30 de julho. Os riscos podem ser vistos até o nascer da manhã.

OBSERVAÇÕES ASTRONÔMICAS

Os eventos astronômicos são vistos com maior facilidade em cidades no interior do Estado por causa da distância da poluição luminosa dos centros urbanos. Ainda assim, é possível conferir os fenômenos da Capital.

Uma boa ferramenta para auxiliar nesse processo são aplicativos de astronomia que mostram um mapa do céu e identificam os astros. O Diário do Nordeste elaborou uma lista de apps com várias funções do tipo.

Os fenômenos do mês foram analisados pelo professor Ícaro Moura do Departamento de Física da Uece e participante Daiane dos Santos.

