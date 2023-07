Irmãos são resgatados após trilha em ponto alto de serra no interior do Ceará

Um casal de irmãos de 35 e 51 foi resgatado pelos bombeiros, na manhã deste domingo (16), na serra Quinamuiú, em Tauá. A dupla subiu até o topo do local, contudo, não conseguiram descer e acionaram a corporação por telefone. A serra é um dos pontos turísticos da cidade, com altitude, no ponto mais alto, aproximada de 500 metros.

Um dos irmãos é morador de Tauá e o outro é turista de Goiás. Conforme a corporação, os dois passaram horas sem conseguir contato, pois não havia sinal de área no celular deles. Os irmãos acionaram a corporação por volta de 6h40 da manhã e o resgate foi concluído às 11h27.

Os irmãos receberam capacetes e um cinto paraquedista e receberam a descida por cabo guia com maior tempo e com mais segurança.

O local, além de difícil acesso, possui muitos penhascos e terreno irregular com trilhas inclinadas, sem ponto de apoio e muitos obstáculos ao redor.

Atuaram no resgate o subtenente Paulo César, o cabo Rodrigues, o soldado Mickson e soldado Sousa e soldado Lima Silva, todos da 3ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militar, Quartel de Tauá.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE