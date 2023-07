Camilo Santana visita último dia de Expocrato com a família; veja imagens

O Ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana, aproveitou o fim de semana para visitar o Festival Expocrato ao lado da esposa e dos três filhos. O evento no Cariri cearense segue até este domingo (16).

Nas redes sociais, o gestor publicou registros de diferentes momentos e destacou a importância da feira agropecuária para o Estado. O post foi feito em conjunto com Onélia Leite Santana.

Legenda: A família interagiu com animais, um artista circense e vários populares Foto: Reprodução/Instagram

"Aproveitando este domingo com a minha esposa Onélia e nossos filhos Pedro, Luísa e José, no último dia da ExpoCrato. A ExpoCrato gera renda, emprego e lazer na região do Cariri, no Ceará. Desejo um bom fim de domingo, com descanso e paz, a todos e a todas", escreveu Camilo.

Nas fotos, é possível ver a família interagindo com animais, um artista circense e vários populares. O destaque dos registros é o pequeno José, filho mais novo de Camilo e Onélia. De chapéu de cangaceiro, participou das atividades ao lado dos pais e dos irmãos.

Veja os instantes:

Expocrato

Iniciado no último dia 9 de julho, o Festival Expocrato 2023 contou com shows todos os dias, com nomes que incluem Gusttavo Lima, Nattan, Taty Girl e Simone Mendes.

O encerramento da feira trará ao palco João Gomes, Murilo Huff, Iguinho e Lulinha, Filipe Amorim, Raphael Alencar, Luan Rocha e Vicente Forró Real.

Além das atrações musicais, o evento, que neste ano completa 79 anos, concentrou mais de três mil animais para exposição e continuou a investir em espaços como a Casa de Farinha, na qual muitas pessoas enfrentam grandes filas para comprar os tradicionais beijus e tapiocas.

