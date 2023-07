Expocrato 2023 começa neste domingo (9); veja a programação completa

A Expocrato 2023 começa sua semana de festival neste domingo (9), com atrações musicais no Parque de Exposições do Crato, na região do Cariri. São mais de 50 atrações musicais até o próximo dia 16 de julho.

Nomes como Simone Mendes, Gusttavo Lima, Mari Fernadez, Joelma, Humberto Gessinger, Paulo Ricardo e Leo Santana estão entre as atrações.

Mais de 100 horas de música farão parte da programação no Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcanti, que passa pelos mais diversos estilos de música do Brasil.

Veja a programação completa por dia

Domingo (9)

Calcinha Preta

Limão com mel

Desejo de Menina

Diego Facó

Marcelo Namorador

Henrique Farra

Gideon Forró

Segunda-feira (10)

Forró Real

Vicente Nery

Zé Cantor

Toca do Vale

Cícero Bodim

Stanley Farra

Belo Samba

Tony Silver

Terça-feira (11)

Humberto Gessinger

Paulo Ricardo

Selvagens à Procura de Lei

Karynna Ferreira

Yan Cantor

João Paulo Cantor

Quarta-feira (12)

Simone Mendes

Priscilla Sena

Joelma

Vitor Fernandes

Flor Florentina

Jefinho e Banda

Erika Diniz

Quinta-feira (13)

Mari Fernandez

Leo Santana

Tarcísio do Arcodeon

Matheus Fernandes

Chumbo Sim Sinhô

Forró Pé de Calçada

Renato Moura

John John

Sexta-feira (14)

Henrique e Juliano

Xand Avião

Zé Vaqueiro

Wallas Arrais

Raphael Belo Xote

Hélio Ferreira

Guto Sobreira

Sábado (15)

Gusttavo Lima

Nattan

Taty Girl

Ávine Vinny

Wawa

Jonathan e Cristiano

Bulé de Caminhão

Domingo (16)

João Gomes

Murilo Huff

Iguinho e Lulinha

Flipe Amorim

Raphael Alencar

Luan Rocha

Vicente Forró Real