Lembram-se da Expocrato? Ela virou um grande Festival de Música

Tradicional Exposição de Animais e Produtos Derivados, a Expocrato virou festival de música sertaneja, mas permitindo que, durante os dias da festa, se instalem currais e outros espaços para a exposição de bovinos, equinos, caprinos e ovinos e para vários concursos, entre os quais o de leite.

Batizado agora de Festival Expocrato e chamado, pelos seus próprios promotores, de “o maior Festival de Música do Norte e Nordeste”, o evento deste 2023 será realizado no período de 9 a 16 do próximo mês de julho.

Em comunicado transmitido a esta coluna, a assessoria do Festival Expocrato revela que, para o evento deste ano, “são esperadas mais de 50 atrações e 100 horas de música”.

Esta coluna apurou que todas as atrações da Expocrato 2023 serão humanas, razão pela qual não há, no comunicado, qualquer referência à presença de animais campeões na exposição agropecuária que se realizará paralelamente ao gigantesco evento musical.



A coluna também apurou que a mesma fonte de recursos financeiros – a maioria dos quais oriunda de organismos públicos – que bancará as despesas com a feira agropecuária sustentará, igualmente, os gastos com os mais de 50 artistas e suas bandas que se exibirão na Expocrato 2023.

No comunicado que esta coluna recebeu, está dito que “a realização do Festival Expocrato é assinada pela Multi Entretenimento , empresa do Grupo Artes Produções (completando 40 anos de mercado) e Grupo MegaSom”, ambos com sede em Fortaleza.