Fortaleza terá 50 ônibus extras no primeiro domingo de Enem; veja terminais com reforço da frota

Com a previsão de aumento do fluxo de passageiros, cenário comum aos dias de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Fortaleza contará com 50 ônibus a mais no primeiro dia de prova, no próximo domingo (13). Os veículos sairão de todos os terminais de integração da cidade.

De acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), os veículos extras começarão a circular às 10h e encerrarão as atividades às 20h do domingo, uma hora após o término das provas, previsto para as 19h.

Os ônibus extras no dia do Enem terão ponto de partida nos terminais e na Av. Beira Mar, distribuídos assim:

Terminal do Papicu: 6 ônibus;

Terminal da Parangaba: 11 ônibus;

Terminal do Antônio Bezerra: 8 ônibus;

Terminal do Siqueira: 8 ônibus;

Terminal de Messejana: 8 ônibus;

Terminal do Lagoa: 4 ônibus;

Terminal do Conjunto Ceará: 4 ônibus;

Av. Beira-Mar: 1 ônibus.

Vale lembrar que, como em todo domingo, os passageiros pagarão a Tarifa Social, com passagem inteira no valor de R$ 3,30 e meia entrada estudantil no valor de R$ 1,50.

Tempo dos semáforos será ajustado

Um dos principais motivos de atrasos de candidatos nos dias de Enem é o trânsito intenso. Para minimizar os transtornos, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informa que realizará uma operação especial para monitorar o tráfego.

Locais de prova com maior movimentação de estudantes terão foco das ações de monitoramento, segundo o órgão. Para agilizar os deslocamentos, o tempo semafórico será ajustado nos corredores mais movimentados.

A AMC reforça que o atendimento a ocorrências de trânsito pode ser solicitado pela população por meio do 190, da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS).

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil