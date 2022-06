Fortaleza tem sensação de frio e queda de temperatura nos primeiros dias de inverno

A sensação de frio é relativa. Depende de pessoa para pessoa, assim como do lugar em que é usado como referência. Por exemplo, 10º na Antártida é considerado quente, mas, quando projetada a mesma temperatura para o Sertão nordestino, é um frio quase igualmente "polar". Em Fortaleza, essa projeção também se aplica.

Nesta semana - a que marca oficialmente o início do inverno no Hemisfério Sul - as temperaturas tiveram sensível redução e a sensação de frio vem sendo notada, especialmente no fim da noite e início da manhã.

Na quarta, dia 22, as estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) marcaram 21,8ºC na Capital cearense, temperatura abaixo da média, que costuma ficar entre 24º a 26 graus, conforme a plataforma ClimaTempo.

Nos últimos dez dias, ou seja, antes mesmo do início do inverno - estação do ano em que os dias geralmente são mais curtos e as noites mais longas, favorecendo a redução das temperaturas - as mínimas em Fortaleza variaram de 20ºC, em 15 de junho à 24ºC, no dia 20.

Legenda: Nesta semana, que marca o início do inverno no Hemisfério Sul, as temperaturas tiveram redução Foto: Kid Júnior

A gerente de meteorologia da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Meiry Sakamoto, explica que, além da redução das mínimas, há, também, singela queda nas temperaturas máximas, aquelas registradas em torno das 14 horas.

"Cai um pouco mais de 0,5 graus em relação aos meses de verão (dezembro a fevereiro), passando a registrar em torno e 30,5 graus Celsius, em junho e julho, e aumenta para mais de 31 graus Celsius em agosto", detalha.

Outro fator que contribui com a redução das temperaturas e a sensação de frio aos fortalezenses, é a continuidade das precipitações, mesmo após o fim da quadra chuvosa.

Legenda: As chuvas que continuam caindo em junho colaboram para a queda na temperatura Foto: Kid Júnior

A quadra chegou ao fim no mês de maio, mas as chuvas tiveram continuidade. Em Fortaleza, mesmo ainda restando uma semana para o fim de junho, o mês já registra o acumulado médio de 170 milímetros, índice superior aos 145.4 mm da média histórica para todo o mês.

Sensação de frio em outras cidades

Fortaleza não é a única cujo os moradores estão saboreando dias e noites com temperaturas mais amenas. Cidades do Interior cearense estão igualmente com queda nos termômetros. Viçosa do Ceará registrou, na quarta-feira, dia 22, a mais baixa temperatura do Estado, com 17,7ºC.

Em Piquet Carneiro, no Centro-Sul cearense, os termômetros marcaram 18,1ºC e, em Morada Nova, cidade do Vale do Jaguaribe, a temperatura foi de 18,9ºC. Em Iguatu, principal cidade do Centro-Sul, anotou 21ºC. Por lá, os termômetros costumam romper, com frequência, a marca dos 34º graus Celsius.