Frio, calor ou chuva? Veja a previsão do tempo para o fim de semana no Ceará

A última semana no Ceará teve um misto de sensações climáticas: frio pela manhã, forte calor ao longo do dia, chuva à noite - por vezes de forma inesperada. Aconteceu de tudo nesta semana que marca o início do inverno no Hemisfério Sul. Mas, e para o fim de semana, o que esperar? A previsão é animadora aos que gostam de um clima mais ameno.

Na sexta-feira (24), a probabilidade é de "céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada na Jaguaribana e no Sertão Central e Inhamuns". Nas demais regiões, "há baixa possibilidade de chuva isolada".

O sábado segue com previsão de céu parcialmente nublado em todo o Estado, o que contribui para que as temperaturas não se elevem tanto. Contudo, "há baixa possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea, Maciço de Baturité e norte do Sertão Central e Inhamuns". A previsão para domingo (26) será divulgada amanhã.

No entanto, segundo o ClimaTempo, a previsão para a Capital cearense é de possibilidade de chuvas - com volume reduzido - à tarde e noite.

Segundo a Funceme, as chuvas tendem a ocorrer preferencialmente nos períodos da noite, madrugada e manhã, em virtude de áreas de instabilidades oriundas do leste do Nordeste e do oceano Atlântico, pela atuação do sistema de brisa, e por efeitos locais como temperatura e umidade.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), por sua vez, não renovou o alerta para chuvas e ventos fortes que estava vigente para 53 cidades cearenses até a manhã desta quinta-feira. Ou seja, as precipitações que ocorrem nesta sexta não devem ser de grande intensidade.

Ainda conforme a Funceme, acumulados mais significativos "deverão se concentrar na parte leste do Ceará (Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Jaguaribana, Cariri e Sertão Central e Inhamuns)".

Últimas chuvas

Entre as 7 horas de quarta-feira (22) e 7 horas desta quinta (23) choveu em 18 municípios cearenses. Os maiores volumes foram registrados nas cidades de Mauriti (7,4 milímetros) e Milagres (4 mm), ambas na região Sul do Estado.

Faltando uma semana para o fim do mês, junho já acumula o dobro da média histórica, que é de 37,5 milímetros. Ao longo do ano, o Ceará já tem registrado acumulado pluviométrico de 860 mm, bem superior a média histórica anual, que é de 800.6 milímetros.