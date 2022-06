Ceará tem 53 cidades em estado de alerta para risco de chuvas e ventos fortes; veja lista

Após um longo período - superior a uma semana - sem alertas de chuvas e ventos fortes para o Ceará, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) voltou a emitir aviso meteorológicos para 53 municípios cearenses.

Nestas cidades há possibilidade de chuva de até 50 mm/dia e ventos com rajadas de até 50 km/h. No entanto, o órgão ressalta que é baixo o "risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas".

O alerta, emitido nesta quarta-feira, é válido até às 10 horas de amanhã (23), podendo, contudo, ser renovado a depender das condições climáticas.

Os avisos do Inmet são divididos em três níveis de severidade, sendo o primeiro deles o de grau 1 ou 'perigo potencial'; o segundo, de grau 2, também chamado de 'perigo'; e, por fim, o grau 3 ou 'grande potencial'. Para este último nível, ainda não houve nenhum alerta no Ceará neste ano.

Perigo Potencial: Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário. Perigo: Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos das autoridades. Grande Perigo Grande Perigo: Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana.

Em caso de ventos fortes e chuvas torrenciais, o Inmet recomenda "não enfrentar o mau tempo; observar com atenção a alteração nas encostas; evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada" e, diante qualquer problema, entrar em contato com a Defesa Civil (telefone 199) e/ou Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Previsão compartilhada

A Funceme também prevê chuvas para este fim de semana, no Ceará. A previsão para amanhã, dia 23, é de possibilidade de chuva isolada no litoral de Fortaleza, no Maciço de Baturité, na Jaguaribana e no Sertão Central e Inhamuns. "Nas demais macrorregiões, há alta possibilidade de chuva isolada".

Para sexta-feira (24), o órgão prevê "céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada na Ibiapaba. Nas demais regiões, há alta possibilidade de chuva isolada".

Confira relação das cidades em alerta:

Abaiara

Alto Santo

Aracati

Aurora

Baixio

Barbalha

Barro

Beberibe

Brejo Santo

Caririaçu

Cariús

Cascavel

Cedro

Crato

Ererê

Farias Brito

Fortim

Granjeiro

Ibicuitinga

Icapuí

Icó

Ipaumirim

Iracema

Itaiçaba

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Jaguaruana

Jardim

Jati

Juazeiro do Norte

Lavras da Mangabeira

Limoeiro do Norte

Mauriti

Milagres

Missão Velha

Morada Nova

Nova Olinda

Ocara

Orós

Palhano

Penaforte

Pereiro

Porteiras

Potiretama

Quixeré

Russas

Santana do Cariri

São João do Jaguaribe

Solonópole

Tabuleiro do Norte

Umari

Várzea Alegre