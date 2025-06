Fortaleza registra temperatura mínima de 22,6°C na madrugada do sábado; veja previsão do tempo

Fortaleza registrou na madrugada deste sábado (21) a menor temperatura de junho até aqui: foram 22,6° C. Apesar de chamar a atenção, a ocorrência não é incomum nesta época do ano.

As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O registro ocorreu às 4 horas da manhã no posto do Itaperi.

Além disso, esta não foi a menor temperatura registrada na Capital cearense em 2025. Essa foi 21,6° C, ocorrida em maio.

Mínimas ainda mais baixas foram registradas neste sábado nos municípios de Crato (18,5°C), Poranga (19,6°C) e São Benedito (19,7°C).

Previsão de chuvas no Estado

Para os próximos dias, a Funceme prevê condição favorável à ocorrência de chuvas. A fundação ressalta, no entanto, que elas aconteçam de maneira isolada e com intensidade fraca a moderada em geral

Conforme a previsão, a tarde do sábado no Estado será de céu parcialmente nublado, com ocorrência de chuvas isoladas nas áreas do litoral de Fortaleza, Jaguaribana, Maciço de Baturité, Sertão Central e Inhamuns, Litoral Norte, Litoral do Pecém e Ibiapaba.

Já à noite, precipitações são esperadas nas regiões do Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, Cariri, Maciço de Baturité e Litoral de Fortaleza.

Chuvas seguem previstas no domingo

Entre a madrugada e a manhã deste domingo (22), o Estado terá céu entre nublado e parcialmente nublado.

Há indicação de chuvas moderadas em geral no período nas áreas do norte da Jaguaribana, no Litoral de Fortaleza e do Pecém, no Maciço de Baturité e no Sertão Central e Inhamuns.

Já à tarde, as chuvas devem ser isoladas e com intensidade fraca a moderada, concentrando-se no centro-norte cearense.

Abrangência de chuvas reduzida na segunda-feira

Na segunda (23), a previsão da Funceme é de redução na área de abrangência de chuva, com chances maiores de precipitações de madrugada e pela manhã nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza e do Pecém, e à tarde-noite no centro-sul (Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e Cariri).