Vacinação contra gripe tem pontos em shoppings e postos neste fim de semana em Fortaleza

A população de Fortaleza terá quatro locais disponíveis para vacinação contra a gripe e outras doenças neste fim de semana. Dois postos de saúde e dois shoppings funcionarão com horários estendidos para atender diferentes públicos e facilitar o acesso à imunização.

Quais shoppings ofertam vacinas neste fim de semana em Fortaleza?

Neste sábado (21), a vacinação estará disponível em pontos montados no North Shopping Fortaleza e no Shopping Parangaba, das 12h às 18h.

De acordo com a Prefeitura, serão ofertadas todas as vacinas do Calendário Nacional de Imunizações, com exceção da BCG, antirrábica e da dengue. A aplicação das doses é aberta a todas as faixas etárias, desde que atendam aos critérios de cada imunizante.

Quais postos de saúde ofertam vacina neste fim de semana em Fortaleza?

Além dos shoppings, dois postos de saúde seguem abertos para vacinação durante o fim de semana: Geraldo Madeira Sobrinho, no bairro São João do Tauape, e Mattos Dourado, no bairro Edson Queiroz. Os locais funcionam das 8h30 às 16h30.

Como participar?

A orientação é levar documento com foto e, se possível, o cartão de vacinação.

Descentralização da vacinação em Fortaleza

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, desde o início das ações em pontos estratégicos, como shoppings e terminais de ônibus, mais de 29 mil doses já foram aplicadas, sendo 14 mil delas contra a gripe, de acordo com dados oficiais.

Veja onde se vacinar neste fim de semana em Fortaleza:

Sábado (21)

North Shopping Fortaleza/Praça de alimentação (Av. Bezerra de Menezes, 2450, Presidente Kennedy)

(Av. Bezerra de Menezes, 2450, Presidente Kennedy) Shopping Parangaba/Piso 2 (em frente ao Magazine Luiza/Vapt-Vupt) (Rua Germano Franck, 300, Parangaba)

(Rua Germano Franck, 300, Parangaba) Posto de Saúde Geraldo Madeira Sobrinho (Rua Belisário Távora, 4, São João do Tauape)

(Rua Belisário Távora, 4, São João do Tauape) Posto de Saúde Mattos Dourado (Rua Des. Floriano Benevides Magalhães, 391, Edson Queiroz)

Domingo (22):

Posto de Saúde Geraldo Madeira Sobrinho: Rua Belisário Távora, 4, São João do Tauape

Rua Belisário Távora, 4, São João do Tauape Posto de Saúde Mattos Dourado: Rua Des. Floriano Benevides Magalhães, 391, Edson Queiroz

*Estagiária sob supervisão da editora Nayana Siebra