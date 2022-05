Fortaleza e outras 53 cidades do Ceará estão em alerta para chuvas de até 100 mm neste fim de semana

O fim de semana deve ser chuvoso para a Capital cearense e outros 53 municípios do Litoral, conforme aponta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão emitiu alerta para o risco de chuvas e ventos fortes paras estas cidades. Há possibilidade de pluviometria de até 100 milímetros ao dia e ventanias com rajadas de até 100 km/h.

Este aviso meteorológico está na classificação de grau dois de severidade, em uma escala que vai até 3. Há 6 dias o Inmet não emitia alerta deste nível, chamado também de 'perigo'. Para este alerta, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) também prevê precipitações neste fim de semana para quase todo o Estado.

No sábado (14), a previsão é de "chuva isolada na faixa litorânea, na Ibiapaba, no Maciço de Baturité, no norte do Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana". Nas demais macrorregiões, alta possibilidade de chuva isolada.

Para o domingo (15), a previsão é de "céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea. Nas demais macrorregiões, baixa possibilidade de chuva".

Níveis de alerta

O Inmet divide os alertas em três níveis: grau 1 ou 'perigo potencial'; grau 2, também chamado de 'perigo'; e o grau 3 ou 'grande potencial'. Para este último nível, ainda não houve nenhum alerta no Ceará.

Perigo Potencial: Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário. Perigo: Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos das autoridades. Grande Perigo Grande Perigo: Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana.

Cidades com perigo de chuvas e ventos fortes:

Acaraú

Amontada

Aquiraz

Aracati

Barroquinha

Beberibe

Bela Cruz

Camocim

Cascavel

Caucaia

Chaval

Chorozinho

Cruz

Eusébio

Fortaleza

Fortim

Granja

Guaiúba

Horizonte

Icapuí

Itaiçaba

Itaitinga

Itapipoca

Itarema

Jaguaruana

Jijoca de Jericoacoara

Maracanaú

Maranguape

Marco

Martinópole

Morrinhos

Pacajus

Pacatuba

Paracuru

Paraipaba

Pentecoste

Pindoretama

São Gonçalo do Amarante

São Luís do Curu

Senador Sá

Trairi

Tururu

Umirim

Uruoca

