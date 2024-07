Fortal 2024 terá esquema especial de trânsito e segurança; veja trajeto para chegar à Cidade Fortal

A partir desta quinta-feira (18), um esquema especial de trânsito e segurança será implantado para o Fortal 2024, na Cidade Fortal. Haverá desvios em ruas e avenidas e um reforço de mais de 700 agentes de segurança dentro do evento e no entorno.

O trânsito terá mudanças das 16h até a dispersão total do público todos os dias, entre quinta e domingo (21). Não será permitido estacionar na Avenida Aldyr Mentor e em seus cruzamentos durante o evento.

O acesso à cidade Fortal será feito por meio das avenidas Padre Antônio Tomás, Santos Dumont, Dioguinho, e das ruas Professora Francisca Almeida de Sousa e Andrade Furtado.

Conforme Wellington Cartaxo, gerente de operação e fiscalização da AMC, agentes darão suporte durante os quatro dias de folia, fiscalizando tanto na chegada quanto na saída. Viaturas ficarão posicionadas em pontos estratégicos para controlar o tráfego.

Chegada no evento

Para a chegada no Fortal 2024, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) terá uma linha especial chamada Papicu/Cidade - 840. Serão seis linhas corujão com horário prolongado e monitoramento 24 horas.

Terão ainda dez carros reservas no Terminal do Papicu com ligações diretos ao local do evento das 13h às 5h.

O plano operacional foi divulgado por meio de coletiva de imprensa nesta terça-feira (16), com a presença dos seguintes órgãos: Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Polícia Civil (PCCE), Polícia Militar (PMCE), Corpo de Bombeiros, Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Guarda Municipal de Fortaleza, Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis).

O evento ainda contará com a coibição e fiscalização de comércio ambulante irregular pela Agefis e da segurança sanitária dos foliões. A Guarda Municipal terá 208 servidores em terminais de ônibus e dará apoio às ações da Agefis.

Segurança

A PMCE contará com efetivo de 781 PMs e 15 viaturas espalhadas em dois turnos de policiamento, entre 19h e 6h. Os agentes atuarão a pé, em motos, viaturas e cavalos. Haverá um Batalhão de Choque e equipes do Raio espalhadas estrategicamente ao longo da Cidade Fortal, de acordo com o Coronel Kilderlan Nascimento.

Já a PCCE terá um posto avançado dentro do evento com inspetores e escrivães de plantão entre 18h e 06h para atendimento primário e lavratura de Boletins de Ocorrência (B.Os). Um total de 160 policiais civis participarão.

Haverá ainda atendimento Delegacia Pólo (2º distrito policial), na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), na Delegacia da Defesa da Mulher (DDM) e no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Conforme o coronel Anderson, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), 48 bombeiros militares se dividirão entre ações de prevenção de acidentes, primeiros socorros, gerenciamento de crises e salvamento.