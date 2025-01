Família Quinto Baroli realiza projeto de dublagem pela primeira vez no Sana 2025.1

Marcado para os dias 24, 25 e 26 de janeiro, o Sana 2025.1 terá uma atração inédita para os visitantes. Durante os três dias de evento, um estande voltado para a dublagem de cenas clássicas estará disponível para os fãs de cultura geek. Comandado pela tradicional família de dubladores Quinto Baroli, o espaço permitirá que os interessados deixem cenas marcantes com suas vozes.

A iniciativa é feita pela escola de dublagem Onda Sonora. De acordo com Letícia Quinto, dubladora famosa por ser a voz da personagem Saori, em Cavaleiros do Zodíaco, e fundadora da Onda Sonora, serão cinco cabines de estúdio no espaço para que os fãs possam se tornar dubladores por um dia.

Mais de 30 cenas estarão disponíveis, para todas as idades, com diversos gêneros. No local, haverá apoio de dubladores da família Quinto Baroli, que darão dicas e informações para que os fãs consigam realizar a melhor performance possível no momento. Em seguida, o vídeo da gravação será enviado para o e-mail do participante.

“Vão dublar de verdade, com professores e profissionais do ramo. Estaremos lá nos estandes, todos dubladores, para ajudar e assessorar as pessoas”, comenta Letícia Quinto.

No sábado, 25 de janeiro, seis membros da família participarão de um painel especial no evento: Letícia Quinto, Bruna Quinto, Caio Quinto, Gilberto Baroli, Rosa Baroli e

Luciana Baroli. Todos contam com vasta experiência no ramo da dublagem, com trabalhos que atravessam décadas e marcaram gerações.

Na ocasião, os membros da família vão relembrar falas clássicas dos personagens, comentar sobre os bastidores da profissão, atender a pedidos dos fãs, entre outras ações.

Será a primeira vez que tantos membros se reúnem em um único evento. Contando com convidados para o Sana 2025.1 e outros que não participarão, a família Quinto Baroli conta com mais de 10 dubladores que optaram por seguir a carreira que é tradição familiar.

Em 2024, Letícia participou do Sana pela primeira vez, acompanhada do pai, Gilberto Baroli, e da filha, Bruna Quinto. Após a boa recepção do público no ano passado, conta Letícia, ela pensou: “eu acho que vou fazer uma loucura”. A partir daí, surgiu a ideia de levar o projeto itinerante da escola de dublagem.

Sana 2025.1

As vendas para o Sana já estão disponíveis pela plataforma Sympla. Além do projeto de dublagem, os fãs poderão conferir diversas atrações, como a participação do ator Jason Isaacs, famoso por interpretar Lucius Malfoy na saga Harry Potter.

Serviço

Sana 2025.1

Datas: 24, 25 e 26 de janeiro

Local: Centro de Eventos do Ceará

Ingressos: Plataforma Sympla