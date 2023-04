Eventos luminosos raros são vistos no Ceará em chuvas intensas; veja imagens dos ‘sprites’ vermelhos

Riscos vermelhos apareceram no céu das cidades de Icó e de Morada Nova, no Ceará, devido ao fenômeno raro chamado sprite vermelho, durante o mês de março, em meio às chuvas intensas. Os eventos luminosos alcançaram mais de 70 km de altitude.

Os sprites acontecem no topo de tempestades e são vistos em diversos lugares do mundo, mas o primeiro registro feito no Ceará aconteceu há exatamente um ano, em abril de 2021. Os eventos são analisados pela Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon).

Uma câmera da Bramon, instalada em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), captou o fenômeno no dia 26 de março em Icó, no Centro-Sul, e no dia 29 do mês em Morada Nova, no Vale do Jaguaribe.

Naquela ocasião, inclusive, Morada Nova registrou a maior chuva do Ceará com 93 milímetros em apenas 24h, conforme o monitoramento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Os sprites estavam entre 50 km e 76 km de altitude.

"Essa célula de tempestade veio da região de Caicó, no Rio Grande do Norte, passou pelo município de Iracema até Morada Nova, quando os sprites começaram. Era uma tempestade de algumas horas e foi se extinguindo", detalha o astrônomo amador Lauriston Trindade.

Antes disso, na noite do 24 de março, sprites na foram registrados na região de Arneiroz, entre os Inhamuns e o Cariri.

O que são sprites na astronomia?

Como aconteceu em Morada Nova, as condições favoráveis para a formação dos sprites acontece em dias em que faz muito calor, e há uma energia térmica acumulada. Quando anoitece, o vapor de água sobe e há um resfriamento repentino, como explica Lauriston.

"Não dá para precisar as ocorrências, mas a região da Linha do Equador é mais favorecida porque existe uma tendência em que as tempestades nas regiões tropicais sejam mais intensas", acrescenta o especialista.

Legenda: Registro de Morada Nova onde apareceram sprites vermelhos Foto: Lauriston Trindade/Bramon

As nuvens, então, ficam eletricamente carregadas e acontece o evento luminoso. Mas, afinal, o que são os sprites?

“Os sprites são fenômenos de plasmas atmosférico-espaciais gerados a partir de campos elétricos de nuvens de tempestade e relâmpagos”, conforme explicação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Apesar do conceito complicado, os sprites são considerados meteoros e são pontos luminosos de curta duração e de baixa luminosidade. Esse fenômeno pode ser visto durante as noites.

Existe risco?

Os flashes luminosos podem impressionar pela beleza, mas também assustar quem não conhece o fenômeno.

"Não existe risco para a população em relação aos sprites, mas sim com os relâmpagos, que são descargas elétricas que atingem o solo, veículos, pessoas e animais", pondera Lauriston.

Também não há prejuízos para quem está no alto em aviões. "Os sprites partem do topo da nuvem para alta atmosfera e não tem risco para aviação, os pilotos são treinados para evitar tempestades e esses sprites”, completa o astrônomo.

