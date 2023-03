Saiba por que 'anoiteceu' às 16h em Fortaleza nesta quinta-feira (16); veja imagens

Quem precisou percorrer as ruas de Fortaleza à tarde – ou simplesmente olhou pela janela – foi surpreendido pelo cenário noturno, antecipado para às 16h, devido às nuvens intensas sob a cidade, nesta quinta-feira (16). Apesar do pôr do Sol estar previsto para às 17h46 nesta quinta, os raios solares deixaram de iluminar a cidade bem antes.

Isso devido a um tipo específico de nuvens chamada ‘Cumulonimbus’, formada a partir de fortes correntes ascendentes de ar quente e úmido, está sob o céu da Capital. Fenômenos naturais, sendo a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) a principal deles, causam isso.

“Quando surgem nuvens de Cumulonimbus, que tem um desenvolvimento vertical muito grande que pode chegar a um desenvolvimento 14 km de altitude, tem muita umidade e bloqueia os raios solares”, explica Flaviano Fernandes, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Além da noite “chegar mais rápido”, essas nuvens causam relâmpagos e trovões devido à intensidade, como acrescenta o especialista. Nesse tipo de nuvem, a temperatura na parte superior fica abaixo dos - 40ºC, conforme portal da Universidade de São Paulo (USP).

Imagens de satélites, monitoradas pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), mostram Fortaleza sob influência de uma nebulosidade intensa.

A capital cearense, inclusive, está na área onde há alerta de perigo potencial de chuvas intensas, entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia até às 10h desta sexta (17), conforme o Inmet. Também são esperados ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

As chuvas afetam a cidade de forma mais intensa neste mês, dentro da quadra chuvosa que segue até maio, associada à Zona de Convergência Intertropical. Apesar do nome complicado, o fenômeno acontece a partir da umidade gerada com o calor no oceano.

A ZCIT é descrita como uma banda de nuvens que circunda a faixa equatorial, formada pela confluência dos ventos alísios do Hemisfério Norte com os do Hemisfério Sul. Também contribuem para as chuvas a interação dos ventos com o relevo de cada região.

Outro fenômeno apontado pelo especialista Oscilação de Madden e Julian, que atua pelo globo terrestre. Nesse caso, o efeito dura entre 30 e 40 dias e causa um aumento da nebulosidade no Nordeste.

“É um fenômeno que ocorre em todo o globo e está mais ativo no Ceará, atuante no Nordeste, nesses 15 dias. Depois deve diminuir”, estima sobre a segunda metade de março.

Previsão para Fortaleza

As condições de chuva devem continuar na noite desta quinta e avançar para a madrugada e manhã da sexta (17) na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), segundo a Funceme. É esperado um céu variando de de nublado a parcialmente nublado com chuva.

Chuvas isoladas devem afetar a capital cearense entre a tarde e a noite. As chuvas devem continuar banhando a capital cearense no sábado (18), quando é esperado céu variando de nublado a parcialmente nublado.

