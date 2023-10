Estudantes da UFC denunciam presença de objetos estranhos na comida servida em campus de Quixadá

Estudantes da Universidade Federal do Ceará (UFC) denunciam a baixa qualidade e problemas nos serviços prestado pelo Restaurante Universitário (RU) do campus de Quixadá, no Sertão Central do Estado. Os alunos relatam a presença de objetos estranhos nas refeições oferecidas pelo equipamento, como pedras, plásticos e insetos, além de atrasos na abertura do local. Nesta semana, alimentos com larvas chegaram a ser disponibilizados. A UFC informou estar ciente das denúncias e atua para solucionar os problemas.

Em imagens registradas pelos próprios discentes é possível observar a presença dos animais e dos corpos estranhos em meio aos alimentos. Um universitário ouvido pelo Diário do Nordeste, que preferiu não ter a identidade divulgada, relatou que já nesta semana houve episódios do tipo.

"Foram achadas larvas nas refeições de quarta-feira (18) e terça-feira (17). O Centro Acadêmico de Ciência da Computação já se reuniu tanto com a empresa quanto com a UFC e foram prometidas mudanças na qualidade, mas nunca aconteceu", detalhou.

A Universidade destaca que "todas as intercorrências verificadas ao longo da prestação do serviço têm sido devidamente registradas e notificadas pela UFC, tal qual previsto em contrato". A entidade também esclarece que já aplicou processo de sanção administrativa e financeira na empresa responsável pela fabricação dos alimentos.

O Diário do Nordeste buscou contato com os diversos telefones disponíveis da empresa BR All, contudo, as ligações não foram atendidas. O espaço está aberto para qualquer posicionamento da companhia.

Atraso na abertura do equipamento

A baixa qualidade do serviço prestado pelo restaurante, segundo outro estudante cuja identidade também será preservada, não é de agora, mas desde o início deste ano. O jovem conta que é comum haver atrasos, de até horas, na abertura do equipamento, mas esclareceu que também houve semana sem incidentes.

Vários alunos ficam sem comer. Ou ficam sem comer, ou se atrasam para a aula, porque aqui o horário de almoço vai das 11h às 14h, e a aula começa às 13h30. Já tivemos dias do RU abrir 12h50, por exemplo. [...] Nosso campus tem a maioria dos alunos com dependência do RU para sua alimentação, então muitos ficam para conseguir comer, porque se não, eles simplesmente não conseguem comer".

Legenda: Estudantes relataram à reportagem que há larvas nas refeições servidas no Restaurante Universitário da UFC de Quixadá Foto: Arquivo pessoal

Nos R.U.s há uma nutricionista responsável pela organização do cardápio. Segundo o estudante, o aparecimento de objetos estranhos é constantemente reportado a especialista do local. "[Ela] produz relatórios destinados à BR ALL, mas a empresa não reconhece esse problema e nem deu nenhuma explicação", contou.

Ainda conforme o discente, em setembro deste ano, autoridades da instituição de ensino superior, além de representantes de entidades estudantis, se reuniram com representantes da empresa terceirizada, responsável por fornecer os alimentos, mas a situação não foi normalizada. No entanto, o empreendimento teria reconhecido possuir problemas de atraso de pagamento aos funcionários e problemas de logística.

"O dono [do empreendimento] disse que iria se reunir com a equipe dele para traçar um plano de ação para melhorias e iria até entregar para a UFC. Esse plano de ação já havia sido solicitado antes e não havia sido entregue", detalhou sobre a ocasião.

O que diz a UFC

A Universidade Federal do Ceará vem a público esclarecer as recentes denúncias referentes a falhas na qualidade do serviço do Restaurante Universitário (RU) do Campus de Quixadá. Estamos cientes das preocupações levantadas pela comunidade acadêmica e, desde a identificação dos problemas, tomamos ações concretas para resolvê-los e para assegurar a melhoria dos serviços oferecidos aos nossos estudantes.

O fornecimento de refeições é realizado por uma empresa contratada pela UFC, a partir de processo licitatório, e todas as intercorrências verificadas ao longo da prestação do serviço têm sido devidamente registradas e notificadas pela UFC, tal qual previsto em contrato. Na prática, já foram acionadas as seguintes medidas cabíveis:

1) desconto financeiro: a empresa responsável pelo fornecimento das refeições ao RU de Quixadá foi notificada e sofreu desconto de valores referentes a notas fiscais de pagamentos em decorrência das falhas no serviço. Essa penalização visa responsabilizar a empresa pelo não cumprimento dos padrões de qualidade estabelecidos em contrato;

2) processo de sanção administrativa: paralelamente foi instaurado um processo de sanção administrativa contra a empresa, visando apurar as irregularidades e aplicar outras medidas sancionatórias previstas em contrato.

Entendemos que a alimentação é parte crucial da experiência universitária e temos consciência de que os estudantes dependem de refeições adequadas para o bom desempenho acadêmico. Estamos comprometidos incansavelmente em assegurar que essas falhas de qualidade sejam superadas e que o RU de Quixadá possa atender plenamente às necessidades de nossa comunidade acadêmica.