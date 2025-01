Em Icó, UniVS abre inscrições de novas vagas para o curso de Medicina

O Centro Universitário Vale do Salgado (UniVS), localizado em Icó, na região Centro-Sul do Ceará, está com inscrições abertas para o Processo Seletivo 2025.1 do curso de Medicina. A seleção será realizada exclusivamente com base na nota do Enem. Os interessados têm até o dia 31 de janeiro para se inscrever e devem consultar o edital completo, disponível no site da instituição.

A seleção para o curso de Medicina da UniVS é feita exclusivamente com base na nota do Enem. Não há necessidade de provas adicionais ou entrevistas, tornando o processo mais ágil. Para se inscrever, o candidato deve ter realizado o Enem entre 2010 a 2024, atingir a nota mínima exigida pela UniVS e apresentar documentação como RG, CPF e a nota oficial do Enem.

Em 2024, a UniVS conquistou a 8ª posição entre os melhores centros universitários do Brasil, segundo dados do INEP, e está entre os 10 melhores no Índice Geral de Cursos (IGC), evidenciando seu compromisso com a excelência acadêmica.

Legenda: O curso de Medicina da UniVS conta com laboratórios de ponta e tecnologias inovadoras Foto: Divulgação

Infraestrutura de ponta

O curso de Medicina da UniVS conta com laboratórios de ponta, tecnologias inovadoras como simulação realística e telemedicina, além de uma metodologia de ensino que integra teoria e prática, estimulando a aprendizagem em cenários reais.

"Escolhi a UniVS pela qualidade acadêmica e pela formação dos professores, que me ajudam a me tornar a médica que sempre sonhei ser", destaca Ravena Ramos, integrante da primeira turma de Medicina da UniVS. Ela conta que seguiu o sonho de salvar vidas após passar por uma cirurgia de alto risco na infância, com apenas 10% de chance de sobrevivência.

Para o reitor da UniVS, prof. Jaime Romero, o objetivo do curso é formar profissionais comprometidos com a realidade social para atuarem de forma humanizada, focados na melhoria da qualidade de vida da população local e regional. “A proposta é garantir uma formação médica integrada com a rede pública de saúde e voltada às necessidades do estado e da região”, afirma.

Legenda: Clínica escola do curso de Medicina da UniVS , no Centro de Icó Foto: Divulgação

Iniciação científica

Os estudantes de Medicina da UniVS são incentivados à iniciação científica e ao desenvolvimento de competências em gestão e liderança, preparando-os para atuar em diversas áreas da Medicina, como atenção primária, saúde mental e urgências/emergências. A parceria com mais de 18 cidades da região garante uma formação com experiências práticas desde os primeiros semestres.

Os futuros médicos da UniVS serão capacitados para atuar tanto no Sistema Único de Saúde (SUS) quanto no setor privado, com uma formação sólida que atende às demandas atuais da sociedade. Com uma base científica robusta e habilidades para trabalhar em equipes multiprofissionais, os egressos estarão prontos para enfrentar os desafios da profissão e contribuir para a inovação na Saúde.

Para mais informações sobre o curso de Medicina e o processo seletivo, consulte o site da UniVS: https://univs.edu.br/

Serviço:

Curso de Medicina da UniVS

Fone: (88) 3561-9200

WhatsApp (88) 99211-8248

Instagram: https://www.instagram.com/unileao/

Site: https://univs.edu.br/