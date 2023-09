Desabamento em escola no bairro Presidente Kennedy deixa 1 ferido

Um desabamento ocorreu por volta das 8h40 deste sábado (09) em uma escola do bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza. Um funcionário que estava no local ficou ferido, com escoriações leves, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Uma empresa estava desmontando a estrutura metálica da quadra de esportes da instituição e um dos funcionários caiu após o arco do telhado desprender-se da estrutura.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), não há outros feridos. O homem, de 45 anos, não teve fratura, apenas escoriações leves. Ele foi atendido por socorristas e conduzido para observação.

Para a ocorrência, foram enviadas ao local uma equipe de salvamento, uma ambulância e o coordenador de operações.