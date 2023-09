Funcionário leva choque e morre em manutenção elétrica de poste no bairro Benfica, em Fortaleza

Um funcionário de uma concessionária de energia elétrica morreu após levar um choque durante uma manutenção no bairro Benfica, em Fortaleza, nesta sexta-feira (8). Ele chegou a ser socorrido por bombeiros e profissionais do Samu, mas não resistiu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), a vítima de 34 anos trabalhava em um poste de via pública no momento da ocorrência.

Testemunhas apontam que o incidente foi na rua Adolfo Herbster. Os bombeiros foram acionados às 13h35 desta tarde.

"Foi acionada uma equipe de Salvamento, especializada em resgate de pessoas em alturas, e uma viatura tipo Auto Escada Mecânica", informou a corporação, em nota.

O Diário do Nordeste procurou a Enel Distribuição Ceará para mais detalhes sobre o caso, mas até o momento da publicação desta matéria não recebeu retorno.