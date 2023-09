Lojas de shopping em Fortaleza ficam sem energia elétrica nesta quinta-feira (7)

Clientes de um shopping no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza, se depararam com parte do estabelecimento às escuras na manhã desta quinta-feira (7).

Imagens enviadas ao Diário do Nordeste mostram parte das lojas sem energia elétrica e vendedores nas portas, impedidos de realizar o atendimento ao público.

Segundo relato de um cliente, que preferiu não se identificar, mais da metade das lojas, assim como a praça de alimentação, foram afetadas pelo problema.

A interrupção do fornecimento de energia, segundo ele, ocorreu duas vezes. A primeira aconteceu de forma rápida, mas no segundo corte o retorno do serviço foi mais demorado, sendo restabelecido por volta das 13 horas.

Interrupção temporária

Em nota, o North Shopping Fortaleza informou que, "devido a um problema técnico com a Enel, fornecedora de energia elétrica, houve uma interrupção temporária no fornecimento de energia em parte das operações do shopping".

O empreendimento informou que a energia foi "retomada completamente em alguns minutos", garantindo o funcionamento de todas as lojas. "O North Shopping agradece pela compreensão e continua trabalhando para pelo bem-estar de seus parceiros e clientes", diz o comunicado.