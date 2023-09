Faixa de ônibus da rua Beni de Carvalho é reajustada pela Prefeitura; entenda mudança

Quem trafega de transporte público ou privado pela rua Beni de Carvalho, na Aldeota, deve ter percebido uma mudança na sinalização da faixa exclusiva de ônibus.

Isso porque a estrutura, que antes tinha início a partir do cruzamento com a rua Vicente Leite, foi reajustada há algumas semanas e, agora, começa somente após o cruzamento com a avenida Desembargador Moreira. A faixa segue normalmente pela rua Padre Valdevino até a rua Rodrigues Júnior, no Centro.

O reajuste, segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), foi feito após o órgão identificar conflitos em áreas de conversões e estacionamentos.

'Não houve alteração no tempo de viagem'

Em nota, a Prefeitura garantiu que a mudança não impactou o desempenho do transporte público na faixa. "Não houve alteração no tempo de viagem dos coletivos, que continuam tendo seus deslocamentos priorizados", afirmou a AMC.