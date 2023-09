Sarto pede autorização da Câmara de Fortaleza para contratar financiamento de 19 ônibus elétricos

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), solicitou à Câmara Municipal a autorização para contratar um financiamento de R$ 500 milhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O recurso deverá viabilizar a compra de 19 ônibus elétricos para o sistema de transporte urbano do Município.

O pedido para a operação de crédito, remetido ao Legislativo por meio de um projeto de lei nesta terça-feira (5), ao que argumentou o gestor, está amparado numa decisão de adequar a frota de coletivos da cidade com a tendência de transição da matriz energética.

O conteúdo do PL também fala sobre a necessidade de otimização dos recursos públicos e a maximização das receitas.

A proposição do Executivo é uma das matérias que constam na pauta da sessão legislativa desta quarta-feira (6), onde deverá ser lida e encaminhada para as comissões da Casa. Ela foi enviada com um pedido de urgência na tramitação.

Além da aquisição dos veículos, também consta no projeto a implantação de uma infraestrutura de recarga com dez carregadores, que serão distribuídos entre os terminais de integração Antônio Bezerra, Papicu e Messejana.