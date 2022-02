Criança é registrada como Lúcifer e avó vai à Justiça para mudança de nome, no interior do Ceará

Uma criança foi registrada com o nome Lúcifer na cidade de Nova Olinda, no interior do Ceará. A avó materna do bebê requisitou, junto ao Conselho Tutelar do Município e ao Ministério Público, a autorização para mudança do nome da criança, que atualmente tem 10 meses. O nome é associado ao diabo na tradição cristã.

O caso, que está em segredo de justiça, já está sob responsabilidade do Poder Judiciário, como determina a Lei 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Crime chocou cidade de Nova Olinda

Em maio 2021, um crime chocou a cidade de Nova Olinda. O pai do bebê cometeu um duplo homicídio contra a mãe e o avô paterno da criança com golpes de machado na casa da família, na zona rural da cidade. O suspeito foi encontrado morto meses após o crime.

Segundo informações do Conselho Tutelar de Nova Olinda, o assassinato teria acontecido na frente de três crianças (Lúcifer e os outros dois irmãos, filhos do casal).

Rede de proteção à criança

O conselheiro ainda afirmou que uma rede de proteção foi acionada para as crianças e toda a família, e que os bebês estão bem, sob a guarda da avó.

Na época, os familiares questionaram o cartório sobre o registro da criança, que respondeu que a mãe também assinou e estava presente no momento do registro.