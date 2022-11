Com avanço da Covid, Sesa orienta restrições a visitas em hospitais do CE; veja regras

Diante do avanço dos casos de Covid em todo o Ceará, as visitas a pacientes internados em unidades públicas de saúde poderão ser limitadas. A Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) listou ao Diário do Nordeste, nesta sexta-feira (25), uma série de orientações a serem avaliadas pelos hospitais.

A Sesa pontua que medidas preventivas devem ser adotadas "de forma temporária" para "garantir a proteção de pacientes e profissionais". Entre as recomendações, está a "restrição de visitas com exceções determinadas pela direção da unidade de saúde e serviço social".

Outra exigência que pode ser aplicada pelos hospitais é a solicitação de passaporte vacinal aos acompanhantes de pacientes. O documento deve comprovar a aplicação de, pelo menos, duas doses contra a Covid, como frisa a Pasta.

Além das visitas, procedimentos preventivos devem ser reforçados também junto aos pacientes. A Sesa orienta que os hospitais solicitem a realização de exame RT-PCR ou de teste rápido para pacientes que vão realizar cirurgias, como parte do pré-operatório.

Pacientes que serão transferidos de unidade de saúde também deve ser testados com antecedência.

Rede municipal

Nas unidades de saúde da rede municipal de Fortaleza, as orientações da Sesa são as que devem prevalecer, como informou, em nora, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

"Quanto à rotina de visitas nos Hospitais da Rede Municipal de Saúde, já vêm sendo recomendadas as medidas preventivas e de autocuidado. No que diz respeito à permissão de acompanhante, em caso de paciente menor de 12 anos, gestantes e idosos, a Lei garante a permanência de um responsável junto ao paciente", pontua a Pasta.

Para os acompanhantes, reforça a SMS, o comprovante de vacinação atualizado com duas doses já está sendo cobrado.

"Em caso de pacientes com Covid-19, devido o grande risco de contágio, está sendo restrita a entrada de visitantes e acompanhantes, sendo as equipes médicas responsáveis por fazer o contato entre pacientes e familiares, além de informar sobre a evolução do mesmo", complementa a secretaria.

5ª onda de Covid

Uma nova onda de Covid-19 já se consolida no Estado. Em novembro, quase 3 mil casos da virose já foram confirmados – número 8 vezes maior do que em outubro inteiro, que registrou 349 infecções. Os dados são do Integra SUS, da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).

A taxa de positividade também cresceu no Estado, neste mês: 1 a cada 3 testes feitos nos 18 primeiros dias de novembro deu positivo. No período, foram realizados 8.920 exames para detecção do coronavírus, dos quais quase 3 mil positivaram.

