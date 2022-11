Quantos dias de isolamento? Saiba o que mudou após quase 3 anos de pandemia de Covid

Com o Ceará entrando na 5ª onda de Covid e no terceiro ano de pandemia, muitas ainda são as dúvidas em torno da doença. Uma delas é sobre a duração do isolamento social: quantos dias é preciso ficar isolado após testar positivo para o coronavírus?

Diante do aumento de casos no Ceará, neste mês, a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) publicou uma série de orientações sobre como deve ser a “quarentena” hoje.

5 DIAS Se testar positivo, o paciente deve, obrigatoriamente, se isolar por no mínimo 5 dias.

5º dia após início dos sintomas ou do teste positivo

Paciente sem sintomas e sem medicamento para febre há 24h: fazer novo teste e, em caso negativo, sair do isolamento, devendo usar máscara até o 10º dia. Em caso positivo, ficar isolado até o 10º dia;

fazer novo teste e, em caso negativo, sair do isolamento, devendo usar máscara até o 10º dia. Em caso positivo, ficar isolado até o 10º dia; Paciente ainda com sintomas: ficar isolado até o 10º dia. Depois disso, pode sair do isolamento sem necessidade de novo teste.

7º dia após início dos sintomas ou do teste positivo

Se o paciente continuou com sintomas mesmo após o 5º dia da doença, deve se reavaliar no 7º dia e proceder da seguinte forma:

Paciente sem sintomas e sem medicamento para febre há 24h: sair do isolamento usando máscara até o 10º dia;

sair do isolamento usando máscara até o 10º dia; Paciente com sintomas: ficar isolado até o 10º dia. Depois disso, pode sair do isolamento sem necessidade de novo teste.

Tive contato com alguém com Covid, o que fazer?

A Sesa orienta que quem teve contato com alguém que testou positivo para Covid não precisa se isolar, mas deve usar máscara durante 10 dias e observar o surgimento de quaisquer sintomas gripais. Caso surjam, o procedimento é o descrito acima.

“A contagem dos dias começa no início dos sintomas ou, no caso dos assintomáticos, no dia em que foi feito o teste que deu positivo”, orienta a secretaria.

Para quem teve sintomas, a Sesa alerta que o mais prudente ao sair do isolamento é evitar contato com pessoas imunocomprometidas ou outros grupos de risco para agravamento da Covid.