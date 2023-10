CNH Popular 2023 abre inscrições no Ceará; veja como se inscrever no Detran

O programa CNH Popular abriu 25 mil novas vagas, conforme anunciado oficialmente na manhã desta segunda-feira (23) em live do governador Elmano de Freitas (PT) e do superintendente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE), Michel Mourão. As habilitações são para as categorias A (moto) e B (carro), destinadas a pessoas de baixa renda nos 184 municípios cearenses.

Para os que desejam participar do programa, é necessário realizar cadastro no site do Detran-CE. A informação, inclusive, foi reforçada durante o anúncio do Governo do Estado.

Com o programa, conforme previsto no edital, os beneficiários têm acesso, de forma gratuita, aos serviços de exame psicológico, de aptidão física e mental, curso teórico-técnico, curso de prática veicular e exame de direção. Ao todo, serão 20 mil vagas destinadas ao Interior e mais 5 mil para cidadãos que residem em Fortaleza.

O documento de habilitação é exigido para condutores de carros, motocicletas, ônibus, caminhões e outros veículos em todo o Brasil. Assim, o programa tem o objetivo de contribuir para a segurança viária das cidades do Ceará, além de auxiliar os que estão em busca de mais oportunidades no mercado de trabalho. Informações do próprio governo dão conta de que 189 mil cearenses já foram beneficiados nos últimos anos por meio do programa.

Durante a live, Elmano ainda ressaltou a novidade dessa edição. "É muito importante dizer que é tudo absolutamente gratuito. Não será cobrada nenhuma taxa. Se sua identidade não está boa, por exemplo, você também poderá tirar esse documento também de graça na Pefoce", afirmou o governador Elmano de Freitas.

Enquanto isso, o superintendente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE), Michel Mourão, ressaltou a importância de estar atento ao site do Detran. "Normalmente, a procura por essas vagas é muito grande e elas se esgotam rapidamente, então é dica é para procurarem logo e fazer essa inscrição", reforçou.

Quem pode participar?

Assim como nos anos anteriores, o programa CNH Popular é destinado a moradores do Ceará que se encaixem aos critérios propostos no edital:

Beneficiários do Programa Bolsa Família;

Pessoas com deficiência;

Pessoas Egressas do Sistema Penitenciário.

Veja como se cadastrar

O cadastro, como já informado nesta e em outras edições do programa, é realizado por meio do site do Detran. Ao acessar o portal, será necessário informar CPF e em qual categoria o beneficiário se encaixa. É nessa etapa que o interessado precisa informar se é "pessoa com deficiência" ou "beneficiários do Programa Auxílio Brasil", por exemplo.

O passo seguinte será justamente apresentar os documentos necessários para finalização do processo. Os dados, então, passarão por análise do próprio Detran.

Assim como em 2022, caso o cadastro seja aprovado, uma comissão será agendada para onde os candidatos serão direcionados, ainda pelo Detran, para as autoescolas. Elas, inclusive, serão as responsáveis pela preparação dos respectivos alunos do programa.

Documentação

Para solicitar a CNH Popular, são exigidos os seguintes documentos (originais e cópias):