Expo Favela Innovation promove diálogo com lideranças no Centro de Eventos do Ceará

A Expo Favela Innovation, considerada a maior feira de empreendedorismo do mundo direcionada ao público das periferias, será realizada no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, nesta semana. O evento tem início na próxima sexta-feira (27) e segue até sábado (28). Ingressos custam a partir de R$ 15.

De acordo com a organização, a feira apresentará negócios e startups das favelas a um público estimado de 30 mil pessoas. Além disso, serão ouvidos gestores públicos, personalidades e lideranças de todo o País.

"Queremos e precisamos dar mais visibilidade para essas iniciativas, promovendo um diálogo desses empreendedores com investidores para acelerar os empreendimentos e gerar negócios", projeta o empresário e ativista social Preto Zezé, que também é conselheiro da Central Única das Favelas (Cufa).

Os participantes terão acesso a palestras, workshops, exposições, rodadas de negócios, pitches de startups, mentorias, debates, cursos, shows, filmes, desfiles e outras iniciativas geradas por moradores de favelas de todo o Brasil.

Esta será a primeira edição do evento no Ceará. Antes, a Expo Favela Innovation, criada em 2022, passou por estados como São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Sergipe, Amapá e Pernambuco.

Neste ano, a organização decidiu expandir o encontro e promover edições regionais em várias capitais do País, fechando com uma grande edição nacional no início de dezembro, em São Paulo.

"Vamos mostrar para o mundo que favela não é carência, favela é potência", destaca Preto Zezé. O evento é realizado pela Favela Holding, com produção da InFavela e parceria social da Cufa.

Presenças confirmadas

Entre os nomes já confirmados para o evento, estão:

Camilo Santana, ministro da Educação;

Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento;

Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania;

Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome;

Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria da Comunicação Social;

André Fufuca, ministro do Esporte;

Elmano de Freitas, governador do Ceará;

José Sarto, prefeito de Fortaleza;

Tasso Jereissati, ex-senador e empresário;

Ticiana Rolim, empresária e presidente da Somos Um;

Abílio Diniz, empresário;

Luiza Trajano, empresária;

Pedro Bial, jornalista;

Vera Magalhães, jornalista;

Luciano Huck, apresentador;

Christian Malheiros, ator;

Dexter, músico;

Kondzilla, músico;

MV Bill, músico;

Kleber Lucas, músico;

Cafu, ex-jogador de futebol.

Exposições

Os expositores do evento receberão uma mentoria de negócios antes da Expo Favela Innovation e também serão convidados para uma jornada de formação empreendedora pós-Expo.

"Eles vão concorrer ao Top 10 no Estado. Os selecionados serão convidados para a Expo Favela Innovation Brasil, que será realizada em dezembro, em São Paulo", explica o presidente da Cufa no Ceará, Francisco WiltonPiqqueno.

Serviço

Expo Favela Innovation Ceará 2023

Data: 27 e 28 de outubro

Local: Centro de Eventos – Fortaleza (Portão C)

Compra de ingressos: venda pelo Sympla

Programação (sujeita a alterações)

27 de Outubro (sexta-feira)

Palco 1 (Pavilhão térreo)

09h: Abertura

10h: Tendências e inovações nas cidades

Painelistas: Abílio Diniz, Helder Barbalho, José Sarto, Mônica Sillan de Oliveira, Tasso Jereissati, Ricardo Cavalcante

Mediadora: Alana Araújo

11h30: O desafio da modernização nas políticas públicas diante dos desafios atuais

Painelistas: Elmano de Freitas, Preto Zezé, Simone Tebet

Mediador: Luciano Huck

13h30: Investimento e Negócios na Favela

Painelista: Bia Fiuza, representante da Coca-Cola, Marcelo Azevedo Teixeira, Joaquim Melo, Ticiana Rolim,

Mediador: Almir Gadelha

15h: Negritudes - Passado, Presente e Futuro – O Tempo é Hoje

Painelistas: Sara Sousa, Elisio Lopes, Haroldo Guimarães, Elisa Lucinda

Mediador: William Santos

16h15: Produção de conteúdo e o mercado de influencers

Painelistas: Rodolfo Rodrigues, Christian Malheiros, Júlio Beltrão, Kim Farrell, Vinicius Machado, André Athayde

Mediador: Kalyne Lima

17h30: Economia e Sustentabilidade

Painelistas: Joaquim Cartaxo, Conceição Faheina, representante da Coca-Cola, Igor Lucena, Yrwana Albuquerque Guerra

Mediador: Kênia Antonio Cardoso

18h45 Esporte como estratégia de desenvolvimento

Painelistas: Alberto Bial, Rogerio Pinheiro, Marcelo Negrão, Gabriel Believe, Cafu, André Fufuca

20h: Encerramento

Palco 2 (Mezanino – 1º andar)

10h: Fome - alternativas de superação, sociedade, poder e setor privados engajados

Painelistas: Geyze Diniz, Natália Tatanka, Wellington Dias, Edison Leite

Mediadora: Basília Rodrigues

11h15: Cultura Geek

Painelistas: Jefferson Ferreira, Khelvin Lima, Marcos Vinicius Athayde, Brenno Kriger, Blenda Furtado

Mediador: Thales Wylmar

13h30: O papel da comunicação no desenvolvimento e criação de oportunidades

Painelistas: Erick Picanço Dia, Lorival Luz

Mediador: Bruno de Castro

15h: Ocupando espaços de poder e pautando agendas públicas

Painelista: Ad Jr, Zelma Madeira

16h15: Controle social, legislativo e a favela

Painelista: Bruno Dantas, Evandro Leitão, Gardel Rolim, Kalyne Lima, Washington Quaquá

Mediador: Vera Magalhães

17h30: Para onde vão os projetos sociais?

Painelistas: Katiana Pena, Rene Silva, Fabrini Andrade, Raull Santiago, Cassia Vasconcelos

Mediador: Luciana Castro

18h45 : Carreiras e negócios o poder da cultura urbana

Painelista: Leandro Macambira, Mateus Fazeno Rock, Rodrigo Oliveira, Kondzila, Roni Maltz Bin

Mediador: Niara Meireles

28 de Outubro (sábado)

Palco 1 (Pavilhão térreo)

09h: 50 anos de Hip Hop

Painelistas: Davi Favela, Dexter, DJ William, Flip Jay, MV Bill, Negritta

Mediador: Michael Rizzi

10h15: Diversidade, equidade e igualdade nos espaços jurídicos

Painelista: André Costa, Sílvio Almeida, Livia Vaz

Mediadora: Edilene Lobo

11h15: Responsabilidade Social e ESG

Painelistas: Kleber de Oliveira, Coca-Cola, Flávia Garcia, Paulo Mota, Suelma Rosa, Nidovando Pinheiro

Mediadora: Carol Kossling

13h: O papel da educação no enfrentamento das desigualdades

Painelista: Camilo Santana, Custódio Almeida, Eri Bernardino,

Mediador: Professor João

14h15: Mulheres que lideram

Painelistas: Elaine Caccavo, Luiza Trajano, Adriana Barbosa, Onelia Santana

Mediador: Luana Xavier

15h30: Conexões culturais e diversidade regional

Painelistas: Aline Torres, Eberth Santos, Ursula Vidal, Zé Ricardo, Luisa Cela, Pedro Tourinho, Beatriz Araújo

Mediador: Pedro Bial

Palco 2 (Mezanino – 1º andar)

09h: Religiões e causa sociais

Painelista: Ivanir dos Santos, Kleber Lucas

10h: Por uma agenda pública de direitos

Painelistas: Marcivan Barreto, Tamires Sampaio, Ariane Santos, Vilma Freire, Adalberto Alencar, Cassia Vasconcelos

Mediador: Davi Gomes

11h20: Carreiras jurídicas, mercado e causas

Painelistas: Dione Assis, Joel Luiz Costa, Sue Circunde,

Mediador: Walfrido Jorge Warde Junior

13h: Inclusão e diversidade - o que empresas e governos podem fazer?

Painelista: Grazi Mendes, Izabel Accioly, Luiza Nobel, Raquel Virginia

14h15: Comunicação pública, favela e oportunidades de empreender

Painelistas: Paulo Pimenta, Leo Ribeiro, Tiago Trindade, Renato Meirelles

Mediador: Maisa Vasconcelos

15h30: Moda, o Estilo Favela, Causas e Negócios

Painelistas: Guilherme 4Townstreet, Léo Bronks, Nair Beatriz

Mediador: Clara Dourado