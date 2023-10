Feira Mulher em Foco atrai público diverso e fortalece o empreendedorismo feminino na Capital

Centenas de pessoas passaram pela Praça Luíza Távora, no bairro Aldeota, em Fortaleza, para prestigiar a Feira Mulher em Foco, realizada pelo Diário do Nordeste. O evento atraiu crianças, jovens, adultos e idosos, que puderam conhecer empreendimentos criados e gerenciados por mulheres. Elas comercializaram suas produções e atenderam a um público amplo.

Ao todo, a feira contou com 22 estandes de mulheres empreendedoras. No local, ainda foi oferecido o serviço de design de sobrancelhas, gratuito, no estande Espaço da Beleza.

A autônoma Flávia da Silva Moreira aproveitou a oportunidade para retocar a sobrancelha. “A feira está maravilhosa, um encanto, tudo muito bonito e organizado”, ressaltou.

Legenda: Feira ocorreu na Praça Luiza Távora Foto: Davi César

Durante o evento, também ganharam destaque os programas sociais do serviço público na área do artesanato, como o Arte em Cadeia, com produções de internos do sistema penitenciário; o Nossas Guerreiras e o Costurando o Futuro.

A artesã Liduína Rodrigues é do grupo Mulheres da Lua, que tem sede no Pici. “Toda semana, nosso grupo de 12 mulheres se reúne para fazer as bonecas, depois vendemos nas feiras. Há 12 anos faço isso”, disse.

Legenda: Grupo Brilho da Lua tem, ao todo, 12 mulheres artesãs Foto: Divulgação/Grupo Brilho da Lua

Liduína Rodrigues Artesã do grupo Mulheres da Lua “Além de estarmos aqui, estamos nos terminais e feiras, isso traz conhecimento e grandes oportunidades também, porque as pessoas vêm até a gente, encomendam e vamos trabalhando com isso, é uma vitrine”

Projeto ELAS - Feira Mulher em Foco: o evento faz parte do Projeto Elas, uma iniciativa do Sistema Verdes Mares, com objetivo de combater a violência doméstica através da promoção do empreendedorismo feminino.

Legenda: Mulheres puderam comercializar suas produções Foto: Davi César

Coordenadora de projetos do Sistema Verdes Mares, Rayana Gadelha anunciou que a edição do próximo ano já está sendo preparada.

“Está sendo engrandecedor terminar da forma que a gente está terminando a Feira Mulher em Foco 2023, estamos vendo a satisfação do público com a praça cheia para todos os públicos: criança, adultos e idosos, todo mundo feliz”, disse.

Legenda: Houve ainda feira gastronômica no local Foto: Davi César