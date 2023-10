Feira Mulher em Foco ocorre gratuitamente com programação gastronômica e cultural neste sábado (7)

Gastronomia, moda, artesanato e música. A Feira Mulher em Foco, realizada pelo Diário do Nordeste, contará com diversas programações culturais visando estimular o empreendedorismo feminino e a conquista da independência financeira das mulheres. O evento ocorre neste sábado (7), das 17h às 22h, na Praça Luíza Távora, no bairro Aldeota, em Fortaleza.

Aberto ao público e gratuito, conta com 22 estandes de mulheres empreendedoras. No local, ainda será oferecido o serviço de design de sobrancelhas, sem precisar pagar, no estande Espaço da Beleza. Ao todo, serão 15 mulheres capacitadas, que receberão os certificados na ocasião.

Tayro Mendonça Gerente de planejamento, eventos e gestão do SVM "Estamos levando a Feira Mulher em Foco para o coração da Aldeota, bairro com população de considerável poder aquisitivo, dando essa valiosa oportunidade de visibilidade e vendas a empreendedoras da periferia".

Na programação, serão evidenciados programas sociais do serviço público na área do artesanato:

Projeto Arte em Cadeia, com produções de internos do sistema penitenciário;

Programa Nossas Guerreiras;

Projeto Costurando o Futuro.

Legenda: Cristina faz questão de posar com a boneca de Frida Kahlo Foto: Ismael Soares

Programação cultural

17h às 22h: Dj Maria Tavares (abertura e intervalo das demais atrações)

Dj Maria Tavares (abertura e intervalo das demais atrações) 18h às 18h20: Apresentação do Grupo Superação (dança com mulheres da melhor idade)

Apresentação do Grupo Superação (dança com mulheres da melhor idade) 19h às 19h20: Entrega dos certificados para as formandas do curso de Design de Sobrancelhas

Entrega dos certificados para as formandas do curso de Design de Sobrancelhas 20h às 21h: Apresentação do Coletivo Batuque de Mulher

Apresentação do Coletivo Batuque de Mulher 21h às 22h: Dj Maria Tavares

Serviço

Projeto ELAS - Feira Mulher em Foco: o evento faz parte do Projeto Elas, uma iniciativa do Sistema Verdes Mares, com objetivo de combater a violência doméstica através da promoção do empreendedorismo feminino.