Modelo e influencer trans de Ipu, no interior do Ceará, morre em acidente de moto A jovem pilotava o veículo, que colidiu com uma árvore e causou sua morte no local, enquanto a amiga, que viajava na garupa, sobreviveu e foi socorrida

Escrito por Redação , 18:42 - 22 de Outubro de 2023 Atualizado às 18:43